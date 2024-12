QUÉBEC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le ministère des Finances présente aujourd'hui le Rapport sur la situation financière du Québec - 2e trimestre de 2024-2025.

La reprise économique au Québec est amorcée, alors que le PIB réel par industries a affiché une croissance de 1,1 % après huit mois en 2024, comparativement à la même période en 2023. Par ailleurs, l'inflation annuelle s'est modérée à 1,6 % en octobre 2024, après avoir atteint 4,2 % en octobre 2023.

Au 30 septembre 2024, les revenus autonomes avaient crû de 5,9 % par rapport à la même période de l'année précédente, un bond favorable qui s'explique notamment par la reprise de l'activité économique et par l'effet de l'harmonisation avec certaines mesures proposées dans le budget fédéral d'avril 2024. La croissance des dépenses s'est quant à elle établie à 6,7 %, ce qui est attribuable aux dépenses de portefeuilles, principalement celles de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation.

Au cours de la période d'avril à septembre 2024, le Québec a enregistré un déficit comptable de 1,6 milliard de dollars.

La prévision du déficit budgétaire pour 2024-2025 est inchangée

Sur la base de l'évolution récente de l'activité économique et des résultats au 30 septembre, le déficit comptable prévu pour 2024‑2025 est inchangé par rapport à la prévision du Point sur la situation économique et financière du Québec de l'automne 2024 et demeure à 8,8 milliards de dollars (1,4 % du PIB). En tenant compte des versements des revenus consacrés au Fonds des générations de 2,2 milliards de dollars, le déficit budgétaire au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire s'établit à 11,0 milliards de dollars (1,8 % du PIB).

La provision pour éventualités prévue, qui était initialement de 1,5 milliard de dollars dans le budget 2024‑2025, a été révisée à 750 millions de dollars lors de la mise à jour économique et financière de l'automne. Cette dernière prévision est maintenue dans le présent rapport.

Par ailleurs, au 5 novembre 2024, le programme de financement était complété pour l'année 2024‑2025 et 3,1 milliards de dollars de financement par anticipation avaient été réalisés.

« La reprise économique est amorcée au Québec. Nous maintenons la prévision du solde budgétaire présentée dans Le point sur la situation économique et financière du Québec, le 21 novembre dernier.

Le gouvernement est déterminé à retourner à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030 de façon graduelle et responsable. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Le Rapport sur la situation financière du Québec - 2e trimestre de 2024-2025 peut être consulté sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

