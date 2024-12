Rapport sur la situation au CRJDA Cité-des-Prairies - Déclaration du ministre responsable des Services sociaux

QUÉBEC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - À la suite de la publication du rapport d'enquête administrative sur la situation au centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) Cité-des-Prairies, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, émet la déclaration suivante :

« Je prends acte du rapport présenté aujourd'hui et des recommandations qui y sont formulées. Les évènements qui ont eu lieu au CRJDA Cité-des-Prairies et qui ont été dévoilés il y a quelques semaines sont intolérables. Ce type de comportement est inadmissible et je prends cette situation très au sérieux. La protection des jeunes hébergés en CRJDA est une priorité. Nous ne ménagerons aucun effort pour nous assurer de leur bien-être et de leur sécurité. Ces milieux doivent permettre aux jeunes d'évoluer dans un cadre sécuritaire et bienveillant.

« Il faut tout mettre en œuvre pour que de tels évènements ne se reproduisent plus. L'amélioration de l'encadrement et de la formation des intervenants et intervenantes, la gestion de proximité et la supervision, la rigueur des processus des ressources humaines, de même que le resserrement des mesures de sécurité sont des recommandations importantes mentionnées dans le rapport.

« Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal doit poursuivre ses actions et ses mesures pour stabiliser la situation, tant pour les jeunes que pour le personnel. Soyez assurés qu'un suivi serré sera effectué.

« La directrice nationale de la protection de la jeunesse, Lesley Hill, a toute ma confiance pour poser des gestes forts et rétablir celle de la population. Je le répète : un travail important a été réalisé dans les dernières années en protection de la jeunesse, mais il faut changer les façons de faire, et ce, de façon durable.

« Aussi, je réitère l'importance, pour le personnel dans les CRJDA du Québec, de faire preuve de vigilance. Il ne faut pas hésiter à dévoiler toute situation inacceptable et à solliciter du soutien lorsque c'est requis. Nous avons besoin de la collaboration de tous et de toutes pour avoir un filet de sécurité autour des jeunes vulnérables. Merci. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 208-2584