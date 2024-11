Rapport sur la rémunération des personnes salariées de l'État - Encore une disparité pour le personnel professionnel de l'État

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Une fois de plus, le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) déplore l'écart de la rémunération globale entre les personnes salariées de l'administration québécoise et celles des autres secteurs publics (gouvernement fédéral, universités, municipalités et entreprises publiques). C'est ce que révèle le rapport Rémunération des salariés. État et évolution comparés de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) rendu public aujourd'hui.

« Bien que nous ayons négocié des augmentations salariales supérieures à celles accordées par le gouvernement fédéral, un rattrapage reste à faire pour les professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec. Tant que ce n'est pas fait, il demeure moins attirant. Lorsqu'une personne termine ses études universitaires et qu'elle a à cœur les services publics, elle a l'embarras du choix. Et celui-ci ne sera probablement pas le gouvernement du Québec s'il n'améliore pas les conditions de travail de son personnel professionnel pour les rendre concurrentielles », mentionne le président du SPGQ, M. Guillaume Bouvrette.

La différence entre le salaire du personnel professionnel de l'État est de 12 % de moins que celui des autres organisations publiques. En ce qui a trait à la rémunération globale, qui inclut les avantages sociaux, les données démontrent également un écart de 10,1 % avec ces dernières.

« Le personnel professionnel du gouvernement du Québec gagne toujours moins cher que celui des autres services publics. C'est décevant, mais ce n'est pas surprenant. Depuis de nombreuses années, les rapports de l'ISQ mettent en lumière cette situation. Autant les salaires que les avantages sociaux, qui faisaient l'envie de plusieurs jadis, sont maintenant dépassés. Si on ajoute la pression générée sur le personnel à cause du gel de recrutement, toutes les conditions sont réunies pour perdre de l'expertise », souligne M. Bouvrette.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 35 000 spécialistes, dont environ 26 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.

