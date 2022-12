RAPPORT SUR LA CIBLE DE RÉDUCTION DE GES 2020 - Québec rend public le rapport sur la cible de réduction de GES 2020

QUÉBEC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le bilan net des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec en 2020 s'établissait à 26,6 % sous le niveau de l'année de référence 1990. Ce résultat se situe en dessous de la cible de réduction de 20 % fixée par le gouvernement pour cette année-là. Les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l'économie, l'impact des mesures de lutte contre les changements climatiques et le marché du carbone expliquent cette importante réduction des émissions nettes de GES au Québec.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, lors de la présentation du Rapport sur l'atteinte de la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Québec pour l'année 2020, publié aujourd'hui.

Ce rapport indique que le bilan net des émissions de GES était de 62,6 millions de tonnes en équivalent CO 2 (Mt éq. CO 2 ) en 2020. Pour évaluer l'atteinte de la cible, le gouvernement a pris en considération les données issues de deux documents stratégiques, aussi rendus publics :

L'Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2020 et leur évolution depuis 1990;

leur évolution depuis 1990; Le Rapport sur les flux nets des échanges de droits d'émission de gaz à effet de serre entre le Québec et la Californie pour la période 2013-2020.

L'inventaire québécois des émissions de GES

Dans l'inventaire, on constate que les émissions de GES ont chuté de 10,5 % par rapport à 2019 et qu'elles s'établissent à 13,2 % sous le niveau de référence de 1990. La diminution des émissions entre 2019 et 2020 est visible, entre autres, dans les secteurs des transports, des industries et du chauffage résidentiel, commercial et institutionnel, et elle est en partie attribuable aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'économie.

À cela s'ajoutent l'effet des mesures budgétaires en matière de transition énergétique et climatique instaurées depuis quelques années au Québec. Par exemple, les actions liées à l'électrification des transports, la décarbonisation des industries, l'élimination progressive du mazout dans le chauffage et l'efficacité énergétique.

Le rapport sur les échanges de droits d'émission de GES du marché du carbone

Le marché du carbone est un élément central de la stratégie de lutte contre les changements climatiques du Québec, puisqu'il contraint les grandes entreprises et les citoyens à opter, de façon progressive et structurée, pour des activités de plus en plus sobres en carbone. Il est important de mentionner que ce marché établi entre la Californie et le Québec, un des premiers en Amérique du Nord et conformément aux standards internationaux, permet aux deux gouvernements de financer leurs actions climatiques.

Le marché du carbone permet au Québec et à la Californie de réduire leurs émissions de GES sur l'un ou l'autre des territoires, à l'endroit où il est moins coûteux de le faire. Ceci permet aux deux gouvernements de viser des cibles climatiques plus ambitieuses tout en préservant la compétitivité de leur économie.

Le rapport présentant le résultat du calcul de ces échanges indique qu'en 2020, les émetteurs québécois ont acheté des droits d'émission équivalant à des réductions de 11,4 Mt éq. CO 2 auprès de son partenaire californien. En vertu de l'entente de liaison conclue entre les deux parties, ces réductions ne seront comptabilisées que par le Québec dans le calcul de l'atteinte de sa cible climatique. Cette réduction générée à l'extérieur de son territoire et attribuable au Québec équivaut donc à une réduction de 13,4 % des émissions québécoises de GES pour l'année 2020.

Citation :

« L'atteinte de la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2020 nous permet de constater que le marché du carbone et le travail de collaboration entre les différentes parties prenantes sont essentiels si l'on veut atteindre nos objectifs ambitieux. Cette réduction s'explique toutefois en grande partie par la pandémie de COVID-19. Cependant, il est important de poursuivre nos efforts afin de diminuer davantage les émissions sur notre territoire et d'accélérer notre transition climatique. Nous redoublons d'ardeur pour instaurer des mesures structurantes, telles que celles prévues dans la mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030. Je suis convaincu que celles-ci nous placeront sur une trajectoire gagnante pour atteindre la cible de 2030. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Selon le nouvel inventaire, en 2020, les émissions totales de GES au Québec se chiffraient à 74,0 Mt éq. CO 2 . Cette même année, la population québécoise avait augmenté de 22,6 % et le PIB, de 67,3 %, par rapport à 1990. Les émissions québécoises représentaient 11,0 % des émissions canadiennes, lesquelles atteignaient 672,4 Mt éq. CO 2 .

. Cette même année, la population québécoise avait augmenté de 22,6 % et le PIB, de 67,3 %, par rapport à 1990. Les émissions québécoises représentaient 11,0 % des émissions canadiennes, lesquelles atteignaient 672,4 Mt éq. CO . Le système de plafonnement et d'échange du Québec et le programme de plafonnement et d'échange de la Californie sont liés depuis janvier 2014 dans un marché du carbone conjoint. La publication du rapport fait suite à l'adoption d'un mécanisme de comptabilisation conjoint, qui permet d'éviter le double comptage des GES, en déterminant la portion des réductions d'émissions qu'un partenaire peut inclure dans le calcul de l'atteinte de sa cible.

Notons que le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs est dans l'obligation de présenter un rapport sur l'atteinte des cibles de réduction des GES, en vertu de l'article 46.17 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).

