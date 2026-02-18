Rapport sur Hydro-Québec : des augmentations de tarifs pour les mauvaises raisons

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le rapport dévastateur publié aujourd'hui par l'analyste Jean-François Blain pour le compte de l'Union des consommateurs démontre que le Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec pourrait avoir des impacts tarifaires importants pour toutes les clientèles. En effet, l'étude révèle que les tarifs pourraient augmenter de 29 % d'ici 2030 et de 63 % d'ici 2035, soit 7 % annuellement.

Avec des investissements de 180 milliards de dollars sur 10 ans dans la distribution et la production, les ventes devraient s'accroître de 55 TWh en 11 ans alors que la demande n'a augmenté que de 11,3 TWh lors des 20 dernières années. Le premier ministre démissionnaire François Legault et son acolyte Pierre Fitzgibbon avaient misé sur la filiale batterie et sur l'électrification de l'économie, mais à ce jour, cette industrie n'a toujours pas été mise sur pied et ne livrera vraisemblablement pas la marchandise prévue.

« Où est Jean Boulet, maintenant ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie? Qu'il vienne donc expliquer à la population le fiasco annoncé! Pendant que la prétendante au poste de premier ministre par intérim se balade au Québec en racontant des sornettes sur le troisième lien, Pierre Fitzgibbon vend des barrages hydroélectriques à des intérêts étrangers. Quelle honte! », de dire Pierre-Guy Sylvestre, économiste du SCFP-Québec.

Avec l'absence d'un véritable plan pour diminuer de façon draconienne la consommation de produits pétroliers et gaziers, comment le gouvernement a-t-il pu pousser notre société d'État à prendre un tel risque?

Le Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE) et le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) ne permettront pas à notre économie d'effectuer une transition juste et durable. Ce gouvernement a mis en péril notre joyau québécois, qui est un levier de développement extraordinaire, en faisant croire à la population qu'il visait un virage vers une économie pérenne, vigoureuse et stable.

Avec les 6000 MW prévus d'énergie éolienne en partenariats public-privé annoncés, lesquels s'ajoutent aux 4000 MW déjà construits, le Québec produira bientôt 25 % de son électricité à partir de sources privées. Le gouvernement a forcé notre société d'État à être un donneur d'ouvrage au privé, et ce, sur le dos des Québécoises et Québécois.

« François Legault et son parti doivent partir, ils n'ont plus aucune légitimité. Les citoyens et citoyennes ne paieront pas pour leurs dégâts », de conclure Pierre-Guy Sylvestre.

