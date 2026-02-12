108 jours : le conflit chez Pascan Aviation bat un triste record

MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui marque le 108e jour de grève des agent(e)s de bord chez Pascan Aviation. C'est maintenant l'un des deux conflits les plus longs de toute l'histoire de l'aviation au Canada. Lequel a duré le plus longtemps? Le lock-out des agent(e)s de bord de Nationair qui a eu lieu de 1991 à 1993.

« C'est un constat désolant. Pourquoi est-ce aussi long? La réponse est simple et révoltante : l'employeur a choisi de prolonger la souffrance de ses employés en ayant recours à des travailleurs de remplacement pour faire notre travail. Pascan tente de briser notre détermination et d'ignorer nos revendications légitimes », de dénoncer Jessé Vigneault, président du syndicat des agentes et agents de bord de Pascan Aviation (SCFP 5490).

Malgré la loi anti-briseurs de grève, Pascan réussit à utiliser d'autres employés de l'entreprise pour effectuer la prestation de travail des personnes agentes de bord, une situation qui préoccupe grandement compte tenu du manque de formation de ces derniers. Pendant ce temps, 19 familles passent l'hiver sur le trottoir, privées de leur gagne-pain.

« Il est triste de voir qu'en 2026, une entreprise d'ici préfère s'inscrire dans les livres d'histoire pour son obstination plutôt que pour le respect de ses travailleurs », d'ajouter le président syndical.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 3000 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, de Rouge, d'Air Transat, de Sunwing et de Pascan.

