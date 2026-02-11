Coupures à la Ville de Montréal : la mairesse brise sa promesse

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Dans son annonce de restructuration de ce matin, la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada parle de l'abolition de 250 postes cette année à la Ville de Montréal, dont des postes de cols blancs. Il y aura nécessairement un impact sur les services offerts par la Ville. Durant la campagne électorale, celle-ci disait vouloir couper dans les cadres et les professionnel(le)s et non pas dans les personnes qui donnent les services de première ligne. La Ville souhaite se recentrer sur l'essentiel, mais ce sont assurément les cols blancs qui sont essentiels.

« Les cols blancs ont subi tant de coupures ces dernières années. On ne remplace plus ceux et celles qui partent. Nos membres, qui sont majoritairement des femmes, sont déjà fatiguées et là arrive cette nouvelle tuile qui leur tombe sur la tête. Aucune discussion n'avait été entamée avec le syndicat avant aujourd'hui. La mairesse n'avait pas fait campagne en promettant de l'austérité! », de dénoncer Éliane Scofield Lamarche, présidente du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 429).

L'annonce a créé un vent de panique chez plusieurs personnes travaillant pour la Ville, et ce, pour une économie dérisoire de 16 millions de dollars sur un budget total de 7,67 milliards de dollars.

« Les humains ne sont pas des colonnes de chiffres. Les cols blancs dispensent de nombreux services importants pour les Montréalaises et Montréalais. Plutôt que de supprimer unilatéralement, la Ville aurait pu dialoguer avec le syndicat pour écouter les propositions syndicales quant à l'amélioration des services aux citoyens. Nous connaissons le travail plus que n'importe qui. La Ville aurait dû et pu nous consulter », de conclure la représentante syndicale.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Simon Deschamps-Léger, Service des communications (SCFP 429) 514 726-5335; Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815