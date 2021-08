Les flux ont atteint 30 milliards de dollars au cours du premier semestre, battant le record de flux d'entrée sur six mois établi l'an dernier (1)

MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a publié aujourd'hui son rapport semestriel sur les fonds négociés en bourse (FNB), soulignant la popularité continue et la croissance record des FNB au Canada. Le rapport présente les points de vue d'experts de l'équipe des FNB de BMO Gestion mondiale d'actifs sur le marché canadien des FNB et des thèmes clés pour le reste de l'année, notamment le risque d'inflation, l'innovation et les facteurs ESG.

« Le marché semble évoluer plus rapidement que jamais, suivant les grands titres de l'heure : nouvelles sur les vaccins, changements politiques, bénéfices des entreprises, a déclaré Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs, Canada. L'agilité est la clé dans ce contexte et plus d'investisseurs que jamais voient le rôle important que les FNB peuvent jouer dans leur stratégie de portefeuille. Les FNB restent populaires en tant que produits de base du portefeuille, comme le prouvent un autre record d'afflux de six mois et la liquidité continue des transactions. »

Grands thèmes

Inflation : Alfred Lee (directeur, Gestion de portefeuille)

L'inflation sera probablement surveillée par les banques centrales et les investisseurs alors que la réouverture de l'économie se poursuit.

Les FNB exposés à certains secteurs, tels que les industries et les matières premières, ainsi que les obligations indexées sur l'inflation émises par le Trésor des États-Unis (TIPS), peuvent offrir aux investisseurs une couverture contre l'inflation.

Croissance et innovation : Danielle Neziol (directrice principale, Produits)

À court terme, des rendements du Trésor plus élevés, conjugués à un solide déploiement de la vaccination, ont soutenu une rotation des actions de croissance vers les actions de valeur.

À long terme, l'innovation reste un pilier de l'équation de croissance; les entreprises de cet espace font partie de marchés à croissance exponentielle qui continueront d'influencer nos comportements et nos routines, et alimenteront les marchés boursiers à l'avenir.

Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : Erin Allen (directrice principale, Produits)

L'intérêt croissant des investisseurs pour l'ESG est motivé par de multiples facteurs, notamment la participation croissante des investisseurs de la génération des milléniaux, l'amélioration de la disponibilité des données ESG et les préférences fondées sur la valeur. En outre, les investisseurs sont plus conscients de l'impact que les risques ESG peuvent avoir sur la valeur et la réputation d'une entreprise.

Le FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (ESGY/ESGY.F) est devenu le plus grand FNB ESG coté au Canada avec un actif sous gestion combiné de 1,69 milliard de dollars.

Secteur financier : Chris McHaney (directeur, Gestion de portefeuille)

Les banques canadiennes ont fortement rebondi depuis novembre et ont dépassé les attentes en matière de bénéfices au premier semestre de l'exercice 2021.

Les FNB du secteur financier ont encaissé 648 millions de dollars rien qu'en juin - environ 60 pour cent (391 millions de dollars) ayant été investis dans le FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques (ZEB)(1) .

Dividendes et valeur : Chris Heakes (directeur, Gestion de portefeuille)

Le déploiement de la vaccination et la réouverture économique qui a suivi ont entraîné une rotation des facteurs des sociétés de qualité vers les sociétés de dividendes et de valeur cycliques (1) .

Les investisseurs ont utilisé des FNB pour ajouter des positions de portefeuille stratégiques afin de capitaliser sur cette rotation du marché : les FNB de dividendes ont enregistré 1,5 milliard de dollars de nouveaux flux nets au premier semestre de 2021.

