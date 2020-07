Au cours des six premiers mois de 2020, les flux d'entrée des FNB au Canada ont atteint un record de 22,4 milliards de dollars 1

Les FNB à revenu fixe fournissent des liquidités aux investisseurs en période de recul des marchés

MONTRÉAL, le 30 juill. 2020 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a publié aujourd'hui un rapport semestriel sur les perspectives des FNB, qui examine les tendances actuelles dans le secteur canadien des fonds négociés en bourse (FNB).

2020 : Réflexions sur l'année en cours

Les marchés ont évolué rapidement en réponse à la pandémie de COVID-19 et aux plans de relance budgétaire et monétaire qui en ont résulté. Les investisseurs ont utilisé les FNB pour naviguer dans cette volatilité et transformer leurs portefeuilles avec une solution unique simple à utiliser. Poussé principalement par des entrées nettes alors que la reprise du marché se poursuit, le secteur canadien des FNB a débuté l'année avec 205 milliards de dollars et se situe maintenant à 217 milliards de dollars2.

« Les avantages des FNB étaient évidents au cours des six derniers mois, notamment des opérations efficaces, des portefeuilles diversifiés et la transparence pour que les investisseurs sachent s'ils achetaient ou non dans des sociétés qui étaient à l'origine de la reprise, a déclaré Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs, Canada. Les investisseurs ont pu utiliser les FNB pour naviguer dans les turbulences du marché et gérer efficacement leurs portefeuilles. Nous ne pouvons pas surestimer l'importance des liquidités des FNB lorsque les investisseurs en ont besoin. »

Principales tendances

Revenu fixe : Cette catégorie d'actifs de FNB a continué à se négocier et à fournir des liquidités lors du récent repli des marchés à revenu fixe, les obligations de sociétés en particulier.

Actions : Les investisseurs recherchaient une large exposition au marché alors qu'ils effectuaient des opérations sur actions à des valorisations attrayantes pendant la liquidation dans l'espoir de profiter d'une croissance pendant la reprise.

Rotation des facteurs : Le facteur qualité a surperformé, alors que le contexte de marché sous tension faisait ressortir la résilience des sociétés de haute qualité ayant un faible endettement, des flux de trésorerie stables et un rendement élevé des fonds propres.

Responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) : Les investisseurs se sont tournés vers les sociétés dotées d'une solide gouvernance lors du récent effondrement des marchés, ce qui démontre une prise de conscience croissante de l'incidence d'une gouvernance d'entreprise solide sur la résilience d'une entreprise en situation de stress.

« Les marchés évoluant plus rapidement et plus drastiquement que prévu, les FNB ont livrés des résultats en termes de flux et de liquidité des transactions, a poursuivi M. Raes. Nous prévoyons que les volumes records du premier semestre de 2020 seront un indicateur, et non une anomalie, de l'acceptation future des FNB. »

Pour afficher le rapport complet, cliquez ici. Pour en savoir plus sur les FNB BMO, visitez : www.bmo.com/fnb.

1 Banque Nationale, 30 juin 2020

2BMO Gestion mondiale d'actifs, 30 juin 2020

