Les flux ont atteint 17 milliards de dollars au cours du premier semestre de l'année au Canada 1

L'inflation représente un risque majeur, les technologies sont sous pression et les investisseurs en titres à revenu disposent de peu de refuges

Le FINB BMO équipondéré banques figure parmi les 10 premiers pour les flux1

MONTRÉAL, le 26 juill. 2022 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a publié aujourd'hui son rapport semestriel sur les fonds négociés en bourse (FNB), qui souligne la popularité et la croissance continues des FNB au Canada. Le rapport présente des experts de l'équipe des FNB de BMO Gestion mondiale d'actifs qui partagent leurs points de vue sur le marché canadien des FNB et sur les tendances des FNB dans des marchés volatils.

« Les investisseurs ont eu la vie dure avec les marchés cette année, a déploré Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs Canada. Les FNB continuent de prouver leur valeur, tant sur le plan stratégique que tactique, en tant que véhicules d'accès à des positions satellites et en tant qu'éléments de base des portefeuilles. Même dans un contexte d'inflation accrue, les FNB qui se concentrent sur des secteurs précis du marché, comme les infrastructures, peuvent constituer une bonne couverture et offrir une protection aux investisseurs. »

Grands thèmes

Inflation : Alfred Lee (directeur, Gestion de portefeuille)

Les hypothèses agressives de nouvelles hausses de taux étant déjà prises en compte, un nivellement de l'inflation serait le catalyseur du retournement des marchés.

Les FNB exposés à certains secteurs, tels que les finances et les infrastructures, peuvent offrir aux investisseurs une couverture contre l'inflation.

Croissance et innovation : Mark Raes (chef, Produits)

La hausse de l'inflation a durement touché les valeurs de croissance, les entreprises évaluées sur la base des flux de trésorerie futurs étant désormais confrontées à un taux d'actualisation plus élevé et à des estimations de croissance plus faibles.

À long terme, ces FNB continueront d'influencer nos comportements et nos habitudes, et ont le potentiel d'influencer les marchés boursiers à l'avenir.

Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : Erin Allen (vice-présidente, Distribution des FNB en ligne)

Malgré les marchés incertains, les événements géopolitiques et la pandémie, les FNB ESG continuent d'attirer les investisseurs, notamment les flux institutionnels.

La gamme de FNB ESG Leaders de BMO vise une exposition sectorielle neutre, ce qui permet, dans des circonstances normales, de maintenir un rendement conforme à celui du marché en général.

Secteurs : Chris McHaney (directeur, Gestion de portefeuille)

Les FNB du secteur canadien de l'énergie ont enregistré des entrées de fonds de 730 millions de dollars depuis le début de l'année. 1

Le FINB BMO équipondéré banques s'est classé parmi les 10 premiers pour les flux. 1

Les services publics ont affiché un rendement positif depuis le début de l'année, ce secteur défensif ayant des liens avec le complexe énergétique et des niveaux élevés de flux de trésorerie courants.

Dividendes et faible volatilité : Chris Heakes (directeur, Gestion de portefeuille)

Un passage des facteurs de croissance aux facteurs défensifs en raison de la volatilité du marché.

Les investisseurs ont utilisé les FNB pour ajouter des positions stratégiques à leur portefeuille afin de tirer parti de cette rotation du marché : les FNB de dividendes ont enregistré 1,3 milliard de dollars de nouveaux flux nets depuis le début de l'année.1

Titres à revenu fixe : Matt Montemurro (directeur, Gestion de portefeuille)

Un premier semestre difficile pour les titres à revenu fixe, où la combinaison de l'effet négatif sur le rendement de la sensibilité aux taux d'intérêt et de l'élargissement des écarts de taux a laissé très peu de refuges aux investisseurs.

Pour consulter le rapport complet, veuillez cliquez ici.

Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb .

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 11 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada2 et 80,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, et une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe; des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients; et des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

(1) Banque Nationale, ETF Report (Rapport sur les FNB - en anglais), 30 juin 2022 (2) Morningstar, mai 2022

