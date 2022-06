RAPPORT SAVOIE : UNE OCCASION POUR COLLABORER

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM) et ses partenaires du Mouvement Innovation Santé 2.0 (MIS 2.0) encouragent la mise en place des conclusions de la Sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux, Dominique Savoie, dans son rapport Une gouvernance renouvelée du réseau de la santé et des services sociaux rendu public aujourd'hui.

Depuis longtemps déjà, le membre fondateur du CEPSEM, Michel Clair, plaide en faveur d'un rôle plus stratégique pour le ministère de la Santé. Les membres du CEPSEM adhèrent à cette vision et considèrent qu'avec des orientations claires et bien définies, les partenaires publics et privés peuvent agir de manière plus autonome et concertée, au bénéfice de la population. « Pourquoi ne pas profiter de cette réforme pour formaliser un dialogue entre les pôles public et privé ? Ainsi, on pourrait créer des synergies et affronter, ensemble, les défis actuels », suggère Luc Lepage, président-directeur général du CEPSEM.

La plus-value d'un Forum intersectoriel pour la refondation du réseau

Alors que la sous-ministre propose une révision de la gouvernance du réseau, encourageant la décentralisation, le CEPSEM suggère d'en profiter pour y intégrer le secteur privé, à travers un Forum intersectoriel. Ainsi, les entreprises et organisations réunies au sein du CEPSEM y partageraient leur expérience et savoir-faire pour mettre en valeur des principes au cœur de l'entrepreneuriat. Pensons ici à l'agilité, l'innovation et la connaissance des outils utilisés par les entrepreneurs afin de mesurer et d'assurer la satisfaction de la clientèle. De plus, ce Forum intersectoriel serait un lieu d'échange, comme le propose la sous-ministre, qui pourrait être utilisé dans le but d'amorcer un changement de culture au sein du réseau. On pourrait ainsi créer les conditions favorables, dont un climat de collaboration et de confiance, dans le cadre de cette importante transition qui mènerait à la création d'une solide passerelle avec le secteur privé dans une vision de complémentarité avec le réseau public.

À propos du CEPSEM

Le CEPSEM est un regroupement de chefs d'entreprise et d'OBNL œuvrant dans le secteur privé de la santé et du mieux-être. Ces organisations collaborent à part entière et sur une base quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. De plus, ils sont dans une position privilégiée pour générer des idées innovatrices. Nos membres croient au rôle positif et complémentaire que devraient jouer les entreprises privées dans le bon fonctionnement d'un système de santé juste, accessible, performant et équitable.

