BUDGET DU QUÉBEC : INNOVER, POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET LE PARCOURS DE SOINS DE LA CLIENTÈLE

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être (CEPSEM) reconnait l'effort du gouvernement afin d'optimiser les ressources humaines et financières à sa disposition. Le CEPSEM souhaite réitérer la complémentarité des services offerts par les entreprises privées et ainsi permettre au ministre de la Santé d'atteindre ses objectifs ambitieux pour le Québec, tout en préservant l'universalité des soins.

« Nos membres désirent contribuer au succès des services publics. Nous croyons que notre expertise et les innovations développées par nos entreprises pourraient contribuer à l'amélioration de l'expérience des usagers. Les objectifs ambitieux dévoilés dans le secteur des soins à domicile ne pourront se réaliser sans l'apport de nos membres. De même, une plus grande participation de nos entreprises à la construction de nouvelles unités d'hébergement aurait pour résultat de voir le nombre d'unités augmenter plus rapidement pour les mêmes sommes investies. », suggère le président-directeur général du CEPSEM, M. Jean-Frédéric Lafontaine.

Dans le contexte budgétaire actuel, le vieillissement de la population amènera inévitablement des défis importants et un accroissement des dépenses de santé. La création de Santé Québec est une occasion de bien définir la collaboration entre le gouvernement et les entreprises privées notamment pour assurer une continuité de soins fluide, particulièrement pour les personnes âgées qui désirent vieillir à la maison. « Les membres du CEPSEM, de véritables partenaires du réseau de la santé, devront être au cœur de la stratégie du gouvernement si nous ne voulons pas réduire l'accessibilité aux services, ou pire encore, diminuer la qualité des services offerts pendant cette transformation. », de conclure M. Lafontaine.

À propos du CEPSEM

Le CEPSEM est un regroupement de chefs d'entreprise et d'OBNL œuvrant dans le secteur privé de la santé et du mieux-être. Ces organisations collaborent à part entière et sur une base quotidienne avec les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) du Québec. De plus, ils sont dans une position privilégée pour générer des idées innovatrices. Nos membres croient au rôle positif et complémentaire que devraient jouer les entreprises privées dans le bon fonctionnement d'un système de santé juste, accessible, performant et équitable.

