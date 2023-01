QUÉBEC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les résultats présentés aujourd'hui dans le Rapport mensuel des opérations financières au 31 octobre 2022 indiquent un surplus budgétaire de 2,7 milliards de dollars pour les sept premiers mois de l'exercice 2022-2023, ce qui représente une amélioration de 695 millions de dollars du solde budgétaire par rapport à la même période l'année précédente. Ce résultat s'explique en grande partie par la hausse importante des revenus autonomes au cours de la période.

Dans Le point sur la situation économique et financière du Québec de l'automne 2022, il est toutefois prévu que le déficit budgétaire atteigne 5,2 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice financier 2022-2023, avant utilisation de la réserve de stabilisation.

Une détérioration marquée des perspectives économiques est attendue pour 2023, en raison d'un resserrement plus important qu'anticipé de la politique monétaire et à cause de la hausse du coût de la vie, ce qui ralentira la croissance des revenus autonomes au deuxième semestre de 2022-2023.

Les nouvelles initiatives annoncées depuis mars 2022 pour aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie, principalement avec la mise en place du Bouclier anti-inflation, feront diminuer le solde budgétaire de 5,4 milliards de dollars.

Une provision pour risques économiques et autres mesures de soutien et de relance de 1,0 milliard de dollars est par ailleurs incluse dans le déficit budgétaire pour pallier les effets potentiels d'un ralentissement économique plus important qu'anticipé sur le cadre financier.

Citation :

« La situation financière au 31 octobre s'explique essentiellement par la hausse importante des revenus autonomes. Notre gouvernement a choisi de remettre cet argent aux Québécois pour les aider à faire face à la hausse du coût de la vie. Nous poursuivons également notre gestion prudente des finances publiques avec la provision pour risques économiques, qui nous permettrait de compenser les effets d'un ralentissement économique plus prononcé que prévu. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

