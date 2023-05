QUÉBEC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Selon les résultats publiés aujourd'hui dans le Rapport mensuel des opérations financières au 28 février 2023, le Québec enregistre un déficit budgétaire de 1,6 milliard de dollars pour la période d'avril 2022 à février 2023.

Cette situation s'explique en grande partie par les dépenses, qui ont été plus soutenues qu'à pareille date l'an dernier. La comptabilisation, en novembre et en décembre, du nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie (3,5 milliards de dollars) et de la bonification du montant pour le soutien des aînés (1,5 milliard de dollars) ainsi que la hausse du service de la dette en raison des taux d'intérêt plus élevés ont contribué à la croissance des dépenses.

D'ici la fin de l'exercice financier 2022-2023, d'autres facteurs auront un impact à la baisse sur le solde budgétaire :

un ralentissement de la croissance des revenus autonomes est attendu, étant donné la détérioration des perspectives économiques occasionnée par la hausse du coût de la vie et par un resserrement plus important qu'anticipé de la politique monétaire. Ce ralentissement, combiné à une accélération de la croissance des dépenses en mars et aux versements au Fonds des générations, aura une incidence à la baisse de 2,2 milliards de dollars sur le solde budgétaire;

un montant de 1,1 milliard de dollars découlant des nouvelles initiatives annoncées dans la mise à jour de l'automne 2022 et le budget de mars 2023 reste à être comptabilisé. Ces initiatives visent notamment à améliorer le revenu disponible des Québécois et à favoriser l'abordabilité des logements.

En conséquence, la prévision de déficit annuel, avant utilisation de la réserve de stabilisation, est maintenue à 5,0 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice financier 2022-2023, comme présenté dans le budget 2023-2024.

Citation :

« Les résultats au 28 février 2023 montrent que le solde budgétaire du Québec suit la trajectoire qui a été prévue dans le dernier budget. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Lien connexe :

Le Rapport mensuel des opérations financières au 28 février 2023 peut être consulté sur le site Web du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Renseignements: Source : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Tél. : 418 670-6413; Information : Relations avec les médias, Ministère des Finances, [email protected]