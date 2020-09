CHANGSHA, Chine, 1er septembre 2020 /CNW/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a publié son rapport intermédiaire pour 2020 le 21 août.

Points saillants :

Le bénéfice d'exploitation atteint les 28,827 milliards de yuans (4,178 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 29,49 % en glissement annuel.

atteint les 28,827 milliards de yuans (4,178 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 29,49 % en glissement annuel. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de l'entreprise s'élève à 4,018 milliards de yuans (582,361 millions de dollars américains), soit une augmentation de 55,97 % en glissement annuel.

« Bien qu'affecté par la COVID-19, le secteur des engins de chantier en Chine a connu une croissance soutenue grâce aux réglementations macroéconomiques, aux projets de nouvelles infrastructures et au rebond de la fabrication intelligente en Chine. », a déclaré Yang Duzhi, secrétaire du conseil d'administration de Zoomlion, « Au cours de la période de référence, nous nous sommes concentrés sur l'échelle, les bénéfices, les flux de trésorerie d'exploitation et la croissance durable. Nous continuerons de mettre en œuvre un modèle de gestion commerciale de bout en bout, d'accélérer la transformation numérique, de gérer les risques commerciaux et d'améliorer l'efficacité de la gestion.»

Au cours de la période considérée, le volume des ventes des produits de base a augmenté de manière significative d'une année sur l'autre, avec une marge bénéficiaire brute plus élevée.

- Grues mobiles : Les ventes continuent de dominer le marché intérieur grâce à une croissance régulière. En parallèle, les revenus issus des grues sur chenilles ont doublé.

- Matériels pour le béton : Les ventes ont connu une augmentation significative. Les pompes à longue flèche montées sur camion et les pompes conçues pour les coulages en milieu urbain restent en première place en termes de parts de marché, tandis que les camions malaxeurs figurent présentement parmi les trois premiers.

- Grues à tour : Zoomlion reste le premier fabricant mondial de grues à tour en volume de ventes et atteint un niveau record. Le lancement des dernières grues à tour intelligentes de la série W a élargi davantage la part de marché de Zoomlion.

- Engins de terrassement : Les ventes connaissent une croissance substantielle d'une année sur l'autre grâce à l'innovation produit, au modèle de vente, à la disposition du marché et au réseau de service. Les élévateurs de personne ont enregistré une amélioration de 100 % des ventes et détiennent l'une des plus grandes parts de marché.

Le taux de dépenses a diminué de plus de 3,7 % en glissement annuel, grâce à des contrôles stricts des coûts et des dépenses qui ont contribué à une augmentation de la marge bénéficiaire nette de l'entreprise.

Le ratio des frais de vente a considérablement baissé suite à la mise en place d'un nouveau modèle de gestion « de bout en bout » reposant sur la numérisation.

Les dépenses financières ont été considérablement réduites grâce à l'utilisation efficace des fonds et à la réduction du niveau d'endettement.

Du fait de la promotion par la Chine de nouvelles infrastructures et de projets d'urbanisation, il est attendu que le secteur des engins de chantier maintienne un taux de croissance élevé. Zoomlion améliorera de manière continuelle la compétitivité du marché, se préparera activement aux demandes du marché mondial et soutiendra un développement à long terme de haute qualité.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme intégrant ingénierie mécanique, matériel agricole et services financiers. L'entreprise vend présentement plus de 600 produits de pointe issus de 55 lignes de produits couvrant dix catégories principales.

