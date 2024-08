Rapport Hélène David - Québec pose des gestes forts pour améliorer la formation en psychologie et en santé mentale

QUÉBEC, le 19 août 2024 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, ont fait le point aujourd'hui sur les travaux du Comité de travail sur l'optimisation de la formation en psychologie et en santé mentale. Ces travaux visent à assurer la mise en œuvre des recommandations du rapport du Groupe de travail sur l'optimisation de la formation en psychologie et en santé mentale, présidé par Mme Hélène David.

Durant les 11 premiers mois d'activité du comité, en suivi des recommandations de Mme David, les travaux du groupe de travail ont notamment permis :

l'attribution d'un financement de plus 2,6 millions de dollars pour soutenir 24 projets visant à optimiser les formations universitaires et à créer des programmes passerelles ou des programmes courts qualifiants, qui verront le jour d'ici l'automne 2025;

l'attribution d'une somme additionnelle de 1,8 millions de dollars en 2024- 2025 et de 2 millions de dollars annuellement de 2025-2026 à 2028-2029 pour augmenter les cohortes au doctorat clinique en psychologie et augmenter le nombre de bourses offertes aux internes en psychologie;

de 2 millions de dollars annuellement de 2025-2026 à 2028-2029 pour augmenter les cohortes au doctorat clinique en psychologie et augmenter le nombre de bourses offertes aux internes en psychologie; l'optimisation du doctorat en psychologie afin, notamment, de réduire la durée des études. Cette optimisation peut se traduire, par exemple, par un plus grand encadrement des étudiants tout au long de leur parcours et par la révision des exigences liées au projet de recherche;

la mise en œuvre de mesures pour augmenter et valoriser le travail des superviseurs afin d'augmenter le nombre de stages et d'internats réalisés dans le réseau public. Ces mesures auront permis d'augmenter de 11,7 % le nombre d'internats pour 2024-2025.

Il importe de souligner le démarrage de deux nouveaux programmes de doctorat en psychologie clinique offerts par l'Université Bishop's et l'Université du Québec à Rimouski à l'automne 2024. Ces deux programmes, dont le ministère de l'Enseignement supérieur a autorisé le financement, permettront de former 26 étudiants de plus.

Ces avancées s'ajoutent à l'importante majoration salariale pour les psychologues travaillant dans le réseau public, une condition essentielle à l'attraction et à la rétention de psychologues dans le réseau public. En effet, en plus de l'augmentation salariale de 17,4 % sur cinq ans négociée, les psychologues bénéficient d'une majoration additionnelle de 10 %. Une prime de rétention de 6,5 % est aussi prévue pour ceux qui travaillent la totalité du nombre d'heures prévu à leur titre d'emploi.

Les travaux pour poursuivre la mise en œuvre des recommandations restantes reprendront dans les prochains mois, alors que les initiatives déjà mises en place par les universités et celles à venir seront observées et analysées. Il est aussi proposé d'élargir certaines actions auprès d'autres professions, afin de contribuer à l'amélioration des services en santé mentale dans une approche multidisciplinaire.

Citations :

« Les nombreux gestes que nous posons, à la suite du rapport de Mme Hélène David, permettront aux étudiants en psychologie d'accéder à des parcours de formation qui seront optimisés et de plus en plus diversifiés pour les bacheliers qui ne poursuivront pas leurs études au doctorat clinique. Les programmes en cours de révision et les nouveaux à venir, dont les programmes courts et passerelles, viendront assurément garantir un meilleur accès aux services de première ligne en santé mentale pour toute la population québécoise. J'aimerais remercier sincèrement le réseau universitaire ainsi que le comité de mise en œuvre pour leur travail colossal des derniers mois. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je salue le travail important réalisé par nos deux ministères, de concert avec les établissements d'enseignement et ceux du réseau de la santé et des services sociaux, pour mettre en œuvre des mesures visant à augmenter rapidement la capacité de main-d'œuvre. Il s'agit d'une priorité afin d'améliorer l'accès aux soins et services en santé mentale et de mieux répondre aux besoins de la population. Déjà, les gestes posés sont significatifs et donnent des résultats. J'attends avec enthousiasme les résultats de la suite des travaux de l'automne prochain. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Liens connexes :

Pour consulter le rapport Santé mentale : des formations qui répondent aux besoins de la population, rédigé par le Groupe de travail sur l'optimisation de la formation en psychologie et en santé mentale : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/bourses-internat/rapport-psychologie-sante-mentale.pdf

Pour consulter toute l'information relative aux bourses actuellement offertes aux internes en psychologie par le ministère de l'Enseignement supérieur : https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-internats-psychologie

Pour consulter toute l'information relative aux bourses actuellement offertes par le ministère de la Santé et des Services sociaux: https://avenirensante.gouv.qc.ca/bourses-d-etudes. Cliquer sur le lien suivant pour le programme de bouses destiné aux internes en psychologie : https://avenirensante.gouv.qc.ca/bourses-d-etudes/bourses-internes-psychologie

Pour consulter le Plan de travail du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Santé et des Services sociaux : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/bourses-internat/plan-travail-psychologie-sante-mentale.pdf

Pour consulter la synthèse du Plan de travail détaillant la mise en œuvre des recommandations : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/bourses-internat/synthese-psychologie-sante-mentale.pdf

