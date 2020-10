OTTAWA, ON, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS) a présenté son premier rapport sur l'état du système statistique du pays au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. La diffusion de ce rapport coïncide avec la Journée mondiale de la statistique. « Notre rapport souligne la manière dont les efforts de modernisation de Statistique Canada ont aidé l'organisme à s'adapter et à répondre à bon nombre des besoins du pays en matière de statistiques dans le contexte de la pandémie de COVID-19 », affirme Howard Ramos, membre du CCCS. Il met également en évidence l'importance d'accélérer ces efforts pour combler des lacunes statistiques cruciales afin de relever les défis en matière de statistiques auxquels tant Statistique Canada comme organisme que le Canada comme nation sont confrontés.

Les décideurs ont été gênés par le manque de données désagrégées actuelles et cohérentes dans des domaines comme les soins de santé et sur les personnes racialisées et les Autochtones au Canada. Cette situation a souligné le besoin plus large de données statistiques de grande qualité afin d'aborder les enjeux en matière de santé et les inégalités socioéconomiques dans l'ensemble du pays. Recueillir ces données tout en protégeant la confidentialité des renseignements personnels des Canadiens et Canadiennes demeure d'une importance capitale.

Le mandat du Conseil est de conseiller le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et le statisticien en chef du Canada sur toute question concernant la pertinence, l'exactitude, l'accessibilité, l'actualité et la confidentialité des données de l'organisme, ainsi que la protection des renseignements personnels.

Le rapport comporte cinq recommandations principales : 1) inclure les exigences en matière de données statistiques lors de la planification des programmes gouvernementaux fédéraux; 2) combler les lacunes statistiques importantes; 3) corriger les sérieux déséquilibres dans le financement des programmes statistiques nationaux; 4) veiller à la protection des renseignements personnels des Canadiens et Canadiennes et à la nécessité pour ces derniers de fournir des données à Statistique Canada; 5) moderniser l'accès aux microdonnées.

Pendant ses travaux, le Conseil a constaté, comme la pandémie l'a démontré, que le rôle central de Statistique Canada en tant qu'organisme national de statistique indépendant n'a jamais été aussi crucial pour répondre aux besoins du pays en matière de statistiques actuelles et de grande qualité. La pandémie a montré que des données à l'échelle du pays sont essentielles pour que les décideurs, les administrations publiques et le grand public saisissent les principaux défis sociaux, de santé, économiques, environnementaux et énergétiques auxquels la population canadienne est confrontée, et puissent y répondre. Jan Kestle, membre du CCCS, remarque qu'« il est nécessaire de combiner les données des différents paliers de gouvernement et de sources privées pour avoir une idée complète et à jour du bien-être social et économique des Canadiens. La collaboration à travers les différentes juridictions est compliquée. Toutefois, ce défi doit être abordé de front pour que le Canada puisse combler les lacunes statistiques et garantir un fondement solide à la prise de décision. »

L'important manque de données pertinentes, complètes et de qualité sur la santé et les soins de santé au Canada a sérieusement nui à la capacité des administrations publiques des divers paliers de surveiller et d'évaluer l'évolution de la pandémie, et encore plus de gérer les graves défis en matière de santé au Canada. Le Conseil a aussi remarqué que la capacité de surmonter les obstacles auxquels les groupes racialisés et les Autochtones au Canada sont confrontés est fortement limitée par le manque de données pertinentes, cohérentes et désagrégées. Comme l'explique Gail McDonald, membre du CCCS, « L'année 2020 a placé les enjeux de racisme systémique à l'avant-plan. Ce n'est qu'en corrigeant le manque de données sur les Autochtones et sur les répercussions du racisme au sein de notre société que nous pourrons pleinement tirer parti des données pour effectuer des changements et faire une différence. »

Pour combler ces lacunes, un financement de base stable des programmes de Statistique Canada est essentiel pour disposer de données et de renseignements statistiques de grande qualité qui représentent toutes les régions du Canada et qui présentent un éventail complet des circonstances des Canadiennes et des Canadiens.

Le Conseil a aussi remarqué qu'il sera important, à l'avenir, que les chercheurs, les décideurs et les collectivités soient en mesure d'accéder aux données de l'organisme. La modernisation de l'infrastructure d'accès aux micro données de Statistique Canada est une initiative attendue depuis longtemps qui améliorera considérablement la qualité et la profondeur des recherches et des analyses effectuées au Canada dans l'ensemble des secteurs. Cependant, l'échéancier de mise en œuvre complète est trop long et doit être raccourci. Comme le fait remarquer Céline Le Bourdais, membre du CCCS, « La pandémie de COVID-19 a renforcé la nécessité pour Statistique Canada de continuer de moderniser son infrastructure et de se tourner rapidement vers de nouveaux modes d'accès aux données. Cela fera en sorte que les chercheurs dûment autorisés puissent mener des analyses actuelles sur les défis urgents auxquels la société est confrontée. »

La population canadienne fournit des données personnelles à Statistique Canada depuis plus de 100 ans et il ne devrait exister aucun conflit entre la protection des renseignements personnels de la population canadienne et la nécessité pour cette dernière de fournir des données à Statistique Canada. Le Conseil a constaté que cela est aussi essentiel afin d'assurer un système statistique robuste et un pays plus fort.

