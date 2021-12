OTTAWA, ON, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS) a présenté son deuxième rapport sur l'état de notre système national de statistique au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Le rapport reconnaît que Statistique Canada a bien géré la situation tout au long de la pandémie. Il souligne aussi que le pays a besoin de se doter d'une définition plus claire des principes entourant la gouvernance des données et le rôle d'intendance des données. Les politiques et les lois doivent être mises à jour non seulement pour répondre aux attentes et aux besoins des Canadiens mais également pour contribuer au dynamisme de l'économie.

Le rapport présente trois grandes recommandations :

Adapter la gouvernance et l'intendance des données à une société numérique. Adapter la législation en matière de statistique pour rendre compte des besoins d'un système national de statistique numérique moderne. Tirer parti des possibilités offertes pour répondre aux besoins critiques en matière de données.

Il existe une mine de données publiques et privées au pays qui ne font pas partie du système statistique national. Lorsqu'elles sont fondées sur des définitions et des concepts communs et des normes partagées, ces données peuvent jouer un rôle déterminant dans la création d'une société plus forte. « Au cours de la dernière année, nous avons constaté un besoin et un engagement accrus à l'égard de la prise de décisions fondées sur des données probantes. Maintenant que nous nous dirigeons vers la reprise économique et sociale, de bonnes données sont plus nécessaires que jamais », affirme Jan Kestle, membre du Conseil.

Pour que le Canada réussisse dans un monde numérique de plus en plus dynamique, Statistique Canada doit y jouer un rôle clé. L'organisme est une source indépendante et fiable de statistiques officielles et fournit une base solide à l'imputabilité du gouvernement et à la prise de décisions basée sur les données probantes dans les secteurs public et privé, au profit de l'ensemble de la population canadienne.

Le Conseil estime que pour appuyer le système statistique national, il est essentiel que la législation en matière de statistique soit solide, claire et sans ambiguïté. Une grande partie de la Loi sur la statistique est essentiellement inchangé depuis 1918 et doit être mise à jour parce que à l'heure actuelle, la Loi sur la statistique ne rend pas compte des technologies numériques modernes utilisées pour la collecte, le transfert et le partage de renseignements statistiques. De plus, le rôle d'intendant des données que joue Statistique Canada n'est pas bien défini dans la Loi. En l'absence de lois et de politiques claires, l'organisme et le système statistique national pourraient prendre du retard par rapport aux tendances et aux besoins actuels.

Les sources de données, à elles seules, ne peuvent généralement pas assurer l'ampleur, la profondeur ou les interconnexions requises pour examiner des enjeux plus complexes. Céline Le Bourdais, membre du conseil, explique : « De multiples sources de données publiques et privées existent à travers le pays. Prises une à une, ces données sont de peu d'utilité. Ce n'est que lorsqu'elles sont partagées et combinées qu'elles peuvent apporter un éclairage aux problèmes pressants auxquels les Canadiens sont confrontés, comme la crise climatique ou les inégalités socioéconomiques ». Pour appuyer les analyses, les ensembles de données doivent être construits à partir de sources multiples, tout en respectant des protocoles de confidentialité et de sécurité clairement définis. De plus en plus, les chercheurs doivent être en mesure de relier et de connecter des variables pertinentes sur demande.

Afin de promouvoir un système statistique véritablement national, les collaborations et partenariats avec un large éventail d'intervenants sont essentiels. Par exemple, comme le note Gail Mc Donald, membre du Conseil, « Alors que nous amorçons la troisième année du mandat du CCCS, nous ferons le point sur la mesure dans laquelle nos recommandations contribuent à améliorer les capacités, à soutenir de nouveaux partenariats et projets d'élaboration conjoints, à appuyer les investissements dans la gouvernance et la capacité autochtone en matière de données, et à progresser vers un système statistique national plus solide et plus inclusif. Du temps, une collaboration respectueuse ainsi que de nouvelles façons de penser et de faire seront nécessaires pour atteindre ces objectifs ensemble. » Statistique Canada est bien placé pour se pencher sur les normes et méthodes statistiques, et assurer une direction en la matière, car il possède une expertise qui recoupe et englobe différents enjeux, intervenants et contextes, en plus d'être une institution respectée et digne de confiance.

Le président du CCCS fait remarquer que « les problèmes les plus pressants du 21e siècle, comme la crise climatique, les injustices ou la reprise postpandémie exigent des données connectées et intégrées provenant de diverses sources, afin qu'on puisse fournir des données en temps réel et détaillées qui sont représentatives de tous les Canadiens, d'un océan à l'autre. » Les recommandations du Conseil renforcent les bases permettant d'atteindre cet objectif.

