MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW/ - La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, et la présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ), Claire Montour, confirment les conclusions du rapport dévastateur de la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, qui dénonce le laxisme du gouvernement du Québec pour corriger des problèmes en santé et rapporte que « le manque de personnel affecte dramatiquement les milieux d'hébergement [pour personnes âgées], en dépit de ses nombreuses interventions au fil des ans ».

Après des années où le sous-investissement chronique, l'austérité et les budgets étriqués ont dominé la gestion des établissements de santé au Québec, la CSQ et la FSQ-CSQ n'en reviennent tout simplement pas que les innombrables cris d'alarme lancés depuis toutes ces années ne soient pas encore entendus. Les organisations rappellent que l'hécatombe dans les CHSLD au Québec le printemps dernier a mis en lumière les effets dramatiques des années de négligence à l'endroit des conditions de travail du personnel en santé. Dans cet esprit, les présidentes se demandent ce que le gouvernement Legault attend pour donner un coup de barre, particulièrement dans le contexte des négociations du secteur public, où le Conseil du trésor fait actuellement régner ses demandes de recul sur les conditions de travail aux tables de négociations. « Le rapport de la protectrice du citoyen confirme ce que tout le milieu de la santé sait depuis longtemps : les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et préposées aux bénéficiaires n'en peuvent plus. Les mauvaises conditions de travail entraînent une grave pénurie de main-d'œuvre... qui engendre elle-même de mauvaises conditions de travail. Le cercle vicieux ne finit plus! Qu'est-ce que le gouvernement Legault attend pour donner le coup de barre que tout le monde attend depuis tant d'années? Le gouvernement agira-t-il maintenant pour le personnel en santé, ou demandera-t-on encore à l'armée canadienne de combler les mauvaises conditions de travail en santé? Il faut que ça change maintenant! », disent les présidentes Sonia Ethier et Claire Montour.

