De plus en plus de familles avec de jeunes enfants visitent Punta Cana cette année, tandis que les enfants plus âgés se dirigent vers des villes historiques européennes avec leurs parents.

MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - Lorsqu'il s'agit de voyager avec des enfants, les Canadiennes et Canadiens savent que leur choix de destination rendra le voyage encore plus agréable. Cet été, pour les parents de jeunes enfants, cela signifie séjourner dans un hôtel tout inclus dans les Caraïbes, tandis que les familles avec des adolescentes et adolescents préfèrent découvrir les destinations historiques d'Europe.

Voyage en famille : Punta Cana pour les plus jeunes, Rome pour les ados

Selon les données d'Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde pour la sixième fois aux World Airline Awards 2024 de Skytrax, Punta Cana, en République dominicaine, et Rome, en Italie, sont les choix de destinations les plus populaires pour les vacances en famille pendant la haute saison estivale (de juin à août) en 2024.

Pour celles et ceux avec des enfants de moins de 5 ans, Punta Cana est la destination estivale qui connaît la plus forte augmentation des réservations. Pour les adultes voyageant avec des enfants plus âgés ou des ados, Rome est de plus en plus privilégiée.

« Il est clair que dans les premières années de parenté, les adultes veulent voyager là où elles et ils peuvent se détendre, récupérer et s'installer aux abords d'une piscine ou sur une plage, » a déclaré Xavier Szwengler, vice-président, marketing & fidélisation chez Transat. « Une fois que les enfants dépassent l'âge de la poussette, plus de parents privilégient les destinations éducatives qui peuvent élargir leurs horizons, particulièrement Rome, où les familles ne manquent jamais d'activités et de découvertes. Peu importe où leurs aventures les mènent, elles peuvent faire confiance à Air Transat pour fournir un service exceptionnel, leur assurant un voyage en toute tranquillité d'esprit. »

Les familles sont très importantes pour Air Transat. La compagnie aérienne offre une gamme de privilèges familiaux pour assurer un voyage confortable et agréable. Cela inclut la sélection gratuite de sièges pour les familles afin qu'elles puissent s'asseoir ensemble, ainsi que l'enregistrement et l'embarquement prioritaires. De plus, Air Transat propose un Club Enfants avec divers avantages pour les enfants de 2 à 11 ans, tels que des surprises à bord et une manutention prioritaire des bagages. Avec ces services dédiés, Air Transat rend les voyages avec des enfants plus faciles et plus agréables, permettant aux familles de se concentrer sur la création de souvenirs inoubliables ensemble.

Destinations et expériences de voyage sur mesure pour chaque génération

D'autres données d'Air Transat révèlent que Rome, Paris, Londres et Lisbonne sont les destinations les plus populaires parmi l'ensemble des adultes cet été, bien que les voyageuses et voyageurs de 55 ans et plus se rendant au Portugal aient tendance à choisir Porto plutôt que Lisbonne. Porto, la ville côtière du nord-ouest du Portugal, est également, de manière surprenante, la destination la plus populaire pour les personnes avec un animal de compagnie, car de nombreuses activités dans la région sont adaptées aux animaux.

En plus des destinations populaires, les dernières données d'Air Transat démontrent des statistiques intéressantes sur la façon dont les différentes générations voyagent. Les milléniaux sont les plus susceptibles de faire de courts séjours (fin de semaine), avec des destinations comme Cancún et Punta Cana en tête de liste, tandis que la génération X et les baby-boomers préfèrent des vacances de plus de deux semaines dans des destinations européennes telles que Paris, Rome, Athènes, Porto et Lisbonne.

Les milléniaux sont également ceux qui voyagent avec le plus de bagages, tandis que les baby-boomers et la génération X préfèrent réserver leurs sièges à l'avance pour plus de tranquillité d'esprit. Ces derniers peuvent bénéficier d'Option Plus pour plus de privilèges et de services en classe économique, tels qu'un bagage enregistré inclus, la sélection de sièges et des services prioritaires à l'aéroport.

Voyages en solo : Paris et Londres en tête

Pour les voyageuses et voyageurs cherchant à entreprendre un voyage en solo cet été, Paris, Londres, Rome et Lisbonne sont en tête de liste. En fait, Paris a vu une augmentation de 48 % des réservations cette année, tandis que Londres a connu une augmentation de 39 %. Pour celles et ceux voyageant en couple, elles et ils favorisent des destinations similaires, bien que Rome ait vu une augmentation de 56 % des réservations et Paris, une augmentation de 50 %.

Une chose est certaine : il y a un fort appétit pour les voyages par rapport aux années prépandémiques. Air Transat dispose d'un programme de vols solide au départ de Montréal, Toronto et Québec cet été, offrant au plus fort de la saison plus de 280 vols sans escale hebdomadaires vers plus de 40 destinations, y compris des vols nouvellement ajoutés vers Lima (Pérou) et Marrakech (Maroc) offerts toute l'année.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

