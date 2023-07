Rapport des permis - Après 6 mois, les investissements réalisés en 2023 surpassent ceux de 2022

VICTORIAVILLE, QC, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Le développement immobilier se poursuit à Victoriaville. Cette réalité se confirme à la lecture du rapport des permis de construction et de rénovation après 6 mois d'activités en 2023. En effet, 172 nouvelles unités d'habitation ont été créées depuis le début de l'année. La valeur globale des investissements franchit les 70 M$, surpassant les 56 M$ enregistrés à pareille date l'an dernier.

À la fin de l’été, les travaux s’amorceront pour la réfection du Centre communautaire d’Arthabaska. Un permis a été produit afin de permettre la réalisation de ce chantier. (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« Encore une fois, la confiance des entrepreneurs est au rendez-vous comme le démontrent les plus récents indicateurs reçus dans le rapport des permis de construction et de rénovation. L'appel lancé visant à augmenter le nombre de logements sur le territoire a été entendu, alors que l'on surpasse les résultats obtenus à pareille date l'an dernier avec l'ajout de 172 nouvelles unités d'habitation, comparativement à 104 jusqu'ici l'an dernier. Le travail se poursuit! Parallèlement à ces projets, l'équipe de l'organisme sans but lucratif Innov Habitat Victo est à pied d'œuvre. De belles annonces sont à venir en matière de logements abordables », se réjouit le maire de Victoriaville Antoine Tardif.

« Depuis avril, nos équipes ont livré 567 permis d'une valeur totale de près de 40,5 M$. Ce dynamisme est attribuable à l'ensemble des entrepreneurs qui développent des projets qui permettent de combler un besoin réel en logement sur notre territoire », ajoute le conseiller municipal membre du comité d'urbanisme, Michael Provencher.

Au cours des trois derniers mois, notons des permis visant

Agrandissement du Centre communautaire d' Arthabaska (5 300 000 $);

(5 300 000 $); Construction de 28 logements sur la rue Rheault (5 200 000 $);

Agrandissement du concessionnaire Nissan (3 500 000 $);

Construction de 12 logements sur la rue Gagnon (2 200 000 $);

Ajout de 12 logements sur la rue Arsène (1 650 000 $);

Rénovation de l'aréna du Collège Clarétain (1 100 000 $).

Pour un projet, il est possible en tout temps de faire une demande de permis en ligne ou de consulter les fiches explicatives à partir de la section dédiée au vic.to/permis . Pour une demande de permis, il est également possible de parler à un inspecteur en communiquant avec la Ville par téléphone (819-758-1571) ou par courriel ( [email protected] ).

SOURCE Ville de Victoriaville