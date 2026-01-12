Rapport des permis 2025 - Une année marquée par le développement résidentiel

VICTORIAVILLE, QC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - La valeur totale des permis émis en 2025 s'élève à 219 041 174 $, établissant ainsi un record d'investissement. Ces données confirment encore une fois le dynamisme de Victoriaville. En plus d'une hausse marquée par le nombre de nouveaux logements, des investissements importants ont été réalisés dans les secteurs commercial, industriel et institutionnel.

Création de 84 logements abordables avec Innov Habitat Victo. (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

Au total, 1214 permis ont été délivrés au cours de l'année 2025. Pour le secteur résidentiel, ceci représente 506 nouvelles unités d'habitation, comparativement à 284 en 2024. Il s'agit du plus grand nombre de logements depuis les 15 dernières années. Parmi les investissements majeurs figurent notamment la création de 84 nouveaux logements abordables avec l'organisme Innov Habitat Victo ainsi qu'une centaine grâce au programme Mission Unitaïnés.

« Le précédent conseil municipal a su mobiliser les divers intervenants et établir un climat favorable à la création de projets novateurs. Cette collaboration entre le personnel municipal, les entrepreneurs et les nombreux partenaires est essentielle pour développer une ville dynamique, accueillante et accessible. Favoriser l'accès au logement abordable demeure au cœur de mes priorités et nous poursuivrons assurément les efforts dans ce sens », souligne Vincent Bourassa, maire de Victoriaville.

« Comme conseil municipal, nous sommes à l'écoute des besoins du milieu et nos équipes demeurent disponibles pour vous accompagner dans vos démarches. Plusieurs mesures sont d'ailleurs en place pour vous aider dans la réalisation de vos projets, incluant un crédit de taxes, un guide de design en matière de densification et de multiples fiches explicatives », précise Yanick Poisson, conseiller municipal et élu responsable du Comité consultatif d'urbanisme.

En plus de l'ajout de nombreuses unités d'habitation, plusieurs permis se traduisent par le développement de projets porteurs pour la population. Parmi ceux-ci :

Construction du Complexe multifonctionnel du parc Terre-des-Jeunes,

Rénovation des écoles Le boisé et Le tandem,

Ajout de résidences pour le Cégep de Victoriaville,

Construction et agrandissement de bâtiments dans le secteur industriel.

Pour toute demande de permis ou accompagnement dans la réalisation de projets, les citoyens et promoteurs peuvent consulter les ressources disponibles au vic.to/permis. Il est aussi possible d'envoyer un courriel à [email protected] ou de téléphoner au 819 758-1571.

Victoriaville se trouve au Centre-du-Québec. Comptant près de 50 000 habitants, c'est une ville dynamique qui place le développement durable au centre de ses actions pour améliorer le bien-être de tous. Elle offre une qualité de vie exceptionnelle avec ses nombreux services, ses grands espaces et son accueil chaleureux.

SOURCE Ville de Victoriaville

SOURCE: Charles Verville - Chef de Division des communications, Service des communications et des relations citoyennes, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]