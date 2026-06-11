Rapport de performance - Rééquilibrer les priorités pour créer plus de valeur pour la population

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - À un moment charnière pour le système de santé et de services sociaux, le Commissaire à la santé et au bien‑être dresse un constat sans équivoque : pour assurer sa pérennité, le système doit rééquilibrer ses priorités afin de produire davantage de valeur pour la population.

L'évaluation effectuée par le Commissaire identifie quatre signaux clairs qui appellent une transformation de l'organisation des services :

Le système de santé et de services sociaux répond mal aux priorités de la population

Les consultations publiques montrent un écart entre ce que la population attend du système (accès rapide, continuité, simplicité des parcours, équité et prévention) et ce qu'elle perçoit recevoir, malgré une perception positive de l'humanisme des soins. Ce désalignement fragilise la satisfaction et expose le système à une érosion de la confiance du public.



Un système très performant en soins spécialisés, mais des défis persistants au niveau de l'organisation des soins et des services

Le Québec dispose de soins spécialisés et hospitaliers de grande qualité, portés par des professionnelles et professionnels compétents et engagés. Toutefois, l'organisation des services demeure un point de fragilité, notamment en matière d'accessibilité, de coordination, de continuité et de prise en charge à long terme, particulièrement dans les secteurs nécessitant une approche intégrée et en santé mentale.



Une viabilité financière et organisationnelle fragile

La croissance des dépenses, combinée à la diminution de l'offre de services par habitant, à la rareté des ressources humaines et au vieillissement des infrastructures, met en péril la pérennité du système. Sans transformations profondes de l'organisation des services, la capacité du réseau à répondre durablement aux besoins de la population est menacée.



Des politiques publiques ambitieuses, mais un défi majeur de mise en œuvre

Les orientations récentes témoignent d'une vision cohérente et ambitieuse en matière de performance, de responsabilité populationnelle et de transformation du système. Toutefois, l'absence d'une stratégie de mise en œuvre clairement séquencée, soutenue et partagée limite la capacité réelle du système à traduire ces ambitions en résultats concrets, dans un contexte de forte tension opérationnelle.

Citation :

« Alors que le Québec s'engage dans une réforme ambitieuse de son système de santé, nos analyses montrent que sa pérennité demeure fragile. Orienter le système vers le maintien de la santé et du bien‑être de la population, plutôt que vers la seule augmentation des services, est essentiel pour créer une réelle valeur et préserver l'équité pour l'ensemble de la population québécoise ».

Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

Faits saillants :

Les résultats de santé sont globalement favorables. L'espérance de vie à 65 ans est excellente et parmi les meilleures au monde. Aussi, le Québec se situe au deuxième rang parmi les provinces canadiennes pour son taux de décès évitables. Le système de santé et de services sociaux contribue à ces résultats, mais il n'est pas le seul déterminant. Plusieurs relèvent de l'environnement social, économique et physique, ainsi que de facteurs individuels, tels que le comportement ou la génétique.

Dans son rapport, le Commissaire conseille au gouvernement d'entreprendre trois chantiers prioritaires : 1) consolider et intensifier le virage vers la santé populationnelle pour améliorer la santé de la population, mieux répondre à ses besoins et assurer la pérennité du système; 2) rééquilibrer l'organisation des services pour répondre à ce qui a de la valeur pour la population (besoins prioritaires); 3) rendre les décisions du système plus transparentes pour faire des choix éclairés, soutenables et légitimes dans un contexte de ressources limitées.

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'évaluer les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

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SOURCE Commissaire à la santé et au bien-être

Source : Marie-France Vermette, Conseillère en communication, Commissaire à la santé et au bien-être, 438 873-5402, [email protected]