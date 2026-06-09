INVITATION AUX MÉDIAS - Sortie du rapport annuel de performance du système de santé et de services sociaux

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - La Commissaire à la santé et au bien-être, Mme Joanne Castonguay, invite les représentants des médias à une rencontre de presse concernant la sortie de son rapport annuel sur la performance du système de santé et de services sociaux intitulé Rééquilibrer les priorités.

La présentation de la Commissaire, d'une durée approximative de 15 minutes, sera suivie d'une période de questions.

Date : le jeudi 11 juin 2026

Heure de la rencontre de presse : 11 h

Lieu : Rencontre virtuelle : https://teams.microsoft.com/meet/273442459028359?p=Zitx28ahsuba5K99ou

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 11 juin 2026, à 10 h.

SOURCE Commissaire à la santé et au bien-être