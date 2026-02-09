Projet Grands repères - De nouvelles données pour guider les décisions en santé

QUÉBEC, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être met à jour sa plateforme numérique Grands repères et y intègre un jugement indépendant sur la viabilité et l'efficience du système de santé et de services québécois.

Ce jugement s'ajoute à ceux déjà publiés en juin 2025 portant sur l'amélioration et le maintien de la santé et la réponse aux besoins et aux priorités de la population.

La viabilité de notre système public : à surveiller

La capacité du système de santé et de services sociaux à répondre aux besoins de la population est fragile. La précarité budgétaire ainsi que la pression exercée sur les ressources humaines et matérielles montrent que le système doit être amélioré pour demeurer pérenne :

Le Québec consacre une part élevée de son budget au financement public de la santé et des services sociaux. La croissance de ces dépenses est plus élevée que celle de son PIB, alors que le niveau de services de santé produit n'a pas suivi la croissance de la population et son vieillissement, ce qui est inquiétant.

Le nombre de médecins et d'infirmières à court et moyen termes est insuffisant, tout comme les lits d'hôpital alors que le taux de lits en hébergement de soins de longue durée est en décroissance.

L'efficience est globalement bonne, mais présente certains enjeux

À dépenses de santé par habitant comparables, les résultats de santé sont équivalents ou supérieurs aux pays similaires. Cependant, le système dispose de moins de médecins, d'infirmières et de lits de courte durée par habitant et il génère moins de services de prévention. Pour ces derniers aspects, l'efficience correspondante est inférieure à celle attendue.

Grands repères : Une plateforme de référence en santé

Cette évaluation de la viabilité et de l'efficience du système repose sur des données fiables, des analyses rigoureuses, des jugements complets et des comparaisons internationales inédites au Québec, regroupés dans une seule et même plateforme numérique.

Cela permet d'obtenir un état des lieux complet et de poser un diagnostic éclairé sur la performance du système à partir de ce qui compte pour la population pour 1) faciliter la compréhension rapide des principaux enjeux du système; 2) mettre en lumière les aspects à maintenir, à améliorer ou à corriger, notamment en matière de santé populationnelle, de prévention, d'accessibilité, d'efficacité, de qualité et de viabilité. 3) soutenir le gouvernement dans sa prise de décision; et 3) situer le Québec par rapport à d'autres pays comparables.

Avec Grands repères, le Commissaire propose une lecture claire des forces et des défis du système de santé et de services sociaux du Québec.

Citation :

« Avec Grands repères, nous désirons outiller la population et les instances pour favoriser le débat public en santé. Nous souhaitons aussi soutenir la transformation de notre système de santé et de services sociaux afin qu'il produise plus de valeur. Nous nous assurons ainsi que les personnes reçoivent des soins et des services qui répondent à leurs priorités et qui produisent des résultats concrets sur leur santé, leur qualité de vie et leur autonomie ».

Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

Faits saillants:

La pérennité du système québécois est précaire. Malgré une efficience satisfaisante, marquée par de bons résultats de santé au regard des ressources financières mobilisées, la viabilité demeure fragile en raison de contraintes budgétaires, d'une insuffisance de ressources et d'un niveau de services qui ne suit pas la croissance et le vieillissement de la population. Cette situation traduit un système fonctionnel, mais vulnérable, qui nécessite des ajustements structurels visant à garantir sa viabilité afin de ne pas compromettre les résultats de santé.

Grands repères sera mis en jour aux deux ans afin de suivre les tendances en matière de résultats de santé et de services sociaux.

Pour consulter les résultats de Grands repères : grandsreperes.com.

Pour lire un résumé des grands constats, c'est ici.

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'évaluer les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

