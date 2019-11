Rapport de la Vérificatrice générale - Des renforts urgents dans les centres jeunesse

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La CSN demande au gouvernement d'envoyer rapidement des renforts dans les centres jeunesse pour s'assurer que les enfants sous la responsabilité de la DPJ ne soient pas laissés de côté, comme le constate la Vérificatrice générale (VG), Guylaine Leclerc, dans son dernier rapport.

« Le manque de personnel et la surcharge de travail ne sont pas du tout propices à ce que tous les signalements d'enfants en difficulté soient traités à temps et que les services requis soient mis en place en temps utile », affirme Jean Lacharité, vice-président de la CSN, qui demande à la ministre Danielle McCann de prendre les mesures appropriées dès que possible pour rendre les postes en centres jeunesse plus attractifs. En attirant et en conservant plus de personnel, la CSN est confiante que l'on pourra diminuer la surcharge de travail de celles et ceux qui sont fidèles au poste et qui tiennent les centres jeunesses à bout de bras. D'ailleurs, la VG souligne que l'organisation du travail dans les DPJ doit être améliorée.

La CSN estime également qu'il faut impérativement renforcer la première ligne, dans les CLSC et les organismes communautaires, pour tenter d'aider les parents et les enfants en amont, avant que la situation ne se détériore. On éviterait ainsi des conséquences graves pour les enfants. Là encore, il faut réinvestir et s'attarder à la prévention de la maltraitance.

« Les constats de la Vérificatrice montrent l'ampleur de l'échec de la réforme Barrette qui a noyé les centres jeunesse dans d'immenses CISSS qui s'occupent, avant tout, de questions médicales », ajoute Jean Lacharité, alors que la grande majorité des membres de la CSN dans le secteur des services sociaux font état du fiasco des CISSS dans leur secteur d'activité. La VG affirme d'ailleurs que les établissements ne soutiennent pas suffisamment les DPJ.

La CSN déposera un mémoire à la Commission Laurent pour expliquer les difficultés actuellement vécues par les intervenantes et intervenants, les lacunes dans les services à la jeunesse et proposer des pistes de solution.

SOURCE CSN

Renseignements: Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 966-4380 ; bureau : 514 598-2139

