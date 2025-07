La FFARIQ annonce la conclusion de son entente collective

QUÉBEC, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Le 15 juillet dernier, la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) a procédé en assemblée générale extraordinaire à la présentation d'une hypothèse de règlement voté favorablement par ses membres à 88 %. Elle souligne également l'engagement du gouvernement du Québec à favoriser le partage de renseignements, de connaissances et de réflexions en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des services offerts aux enfants hébergés ainsi que le soutien apporté aux ressources, par la mise en place d'une table de travail.

« La conclusion de cette entente, en plus d'apporter certaines améliorations, assure entre autres le maintien des conditions d'exercice existantes de nos familles d'accueil, un objectif crucial dans le contexte actuel », a déclaré Mélanie Gagnon, présidente provinciale de la FFARIQ. « Nous sommes également impatients de collaborer avec le gouvernement à poursuivre les discussions quant à l'amélioration des conditions des familles d'accueil et des enfants qu'elles hébergent. Cette instance permettra, nous l'espérons, d'aborder des enjeux majeurs, notamment la prise en charge d'enfants présentant des besoins très complexes ». La Fédération s'assurera de la mise en œuvre diligente de la table de travail. Elle réaffirme aussi son engagement à œuvrer conjointement avec le gouvernement et espère la signature rapide de cette quatrième entente collective.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ, qui a célébré ses 50 ans en 2024, est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, dont la première a été signée en août 2012. La FFARIQ représente aujourd'hui plus de 3 600 ressources et continue de se porter à la défense de leurs droits et intérêts tout en demeurant attentive et préoccupée par les besoins évolutifs des enfants hébergés.

