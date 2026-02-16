Rapport de la Commission Gallant : l'AMP en faveur de pouvoirs accrus

QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) accueille favorablement les conclusions et la recommandation visant à accroître ses pouvoirs d'intervention en matière de gestion contractuelle telles que formulées dans le Rapport de la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec (Commission Gallant).

« Selon Yves Trudel, président-directeur général de l'AMP, toute mesure permettant à l'organisation de remplir sa mission de surveillance des contrats publics, et ainsi de servir l'intérêt et la confiance du public, est jugée nécessaire et pertinente. L'AMP met également en lumière les aspects du rapport qui visent à renforcer la transparence dans l'octroi des contrats publics -- notamment en ce qui concerne l'utilisation du Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec par les organismes publics -- ainsi que l'importance de mettre en place des processus d'acquisition favorisant une plus grande ouverture des marchés. »

« Comme l'AMP le constate encore trop souvent dans le cadre de ses interventions, M. Trudel rappelle que le contournement des règles -- que ce soit pour éviter les mécanismes de contrôle, la reddition de comptes ou pour agir plus rapidement -- n'est jamais une garantie de succès. Il souligne qu'une rigueur accrue en matière de gestion contractuelle s'impose. Les conclusions du rapport Gallant devraient donc servir de repères pour éviter de répéter les erreurs du passé. »

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'AMP est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de surveiller les marchés publics. Elle veille à ce que les organismes publics et municipaux respectent les règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics, et s'assure que les entreprises qui obtiennent ces contrats satisfont aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. Objectif : la saine gestion des fonds publics.

