Construction Nexus inc. de Laval est inscrite au RENA

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics inscrit Construction Nexus inc. au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans. Cette décision, rendue le 7 janvier dernier, résulte du non-respect des exigences d'intégrité requises de toute entreprise qui souhaite obtenir un contrat ou un sous-contrat public.

Située à Laval et spécialisée dans les travaux d'excavation, l'entreprise est inscrite au RENA pour les raisons suivantes :

Construction Nexus inc. a, de façon répétitive, éludé ou tenté d'éluder l'observation de la loi dans le cours de ses affaires, contrevenant ainsi aux dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics .

. L'entreprise a été reconnue coupable et fait actuellement l'objet de poursuites pour plusieurs infractions pénales. De plus, plusieurs sanctions administratives pécuniaires lui ont été imposées dans le cours de ses affaires.

Au cours des cinq prochaines années, Construction Nexus inc. ne pourra soumissionner pour conclure un contrat public ni conclure un contrat ou un sous-contrat avec un organisme public ou municipal, quel qu'en soit le montant. Il est possible de consulter le résumé de la décision sur le site amp.quebec.

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'AMP est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de surveiller les marchés publics. Elle veille à ce que les organismes publics et municipaux respectent les règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics, et s'assure que les entreprises qui obtiennent ces contrats satisfont aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. Objectif : la saine gestion des fonds publics.

SOURCE Autorité des marchés publics

Source : Karine Primard, Direction des affaires publiques et des communications, Autorité des marchés publics, 418 803-1065