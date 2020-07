Rapport de la CNESST sur le décès d'un signaleur routier - Il faut accroître la prévention pour que ça n'arrive plus, soulignent les Métallos

QUÉBEC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos prend acte du rapport d'enquête de la CNESST sur l'accident qui a coûté la vie au signaleur routier Daniel Jacques en novembre 2019 en Beauce, un membre de la section locale 8922 qui représente 1400 membres dans ce secteur.

« Nous souscrivons entièrement aux recommandations de la CNESST, qui souhaite voir bonifier le programme de formation des signaleurs routiers afin de prévenir la manœuvre qui a coûté la vie à ce travailleur », explique le vice-président de la section locale 8922 du Syndicat des Métallos, Guy Doré. La CNESST recommande d'intégrer à la formation « l'interdiction formelle pour un signaleur routier de quitter son positionnement pour aller diriger les manoeuvres des véhicules dédiés aux travaux ».

La section locale 8922 a collaboré au cours des derniers mois aux travaux d'une table de concertation de la CNESST sur la santé et la sécurité en lien avec les tâches des signaleurs routiers du Québec. Plusieurs des recommandations formulées par le Syndicat se sont d'ailleurs trouvées dans le Plan d'action gouvernemental en matière de sécurité sur les sites des travaux routiers, annoncé à la fin juin dernier. C'est notamment le cas en ce qui a trait à l'éclairage des zones la nuit, à la création de zones tampons entre les chantiers, les signaleurs et la circulation, à la longueur des quarts de travail et à la nécessité de pauses, à l'installation de radars, etc.

« On sent que les choses bougent dans le bon sens, et c'est très bien. Nous demandons maintenant que le gouvernement se donne les moyens de ses ambitions dans la mise en œuvre de son plan d'action et veille à l'application des nouvelles mesures par les différents employeurs et l'Association québécoise du transport », poursuit Guy Doré.

Et par-dessus tout, les Métallos réitèrent leur appel à la population pour que les conducteurs ralentissent à l'approche des travaux, fassent preuve de civisme et de prudence. « Les signaleurs routiers sont là pour veiller à la sécurité de tous, à l'approche des chantiers. On demande à tous les automobilistes de faire preuve de collaboration, pour leur propre sécurité et celle des signaleurs », insiste le président de la section locale 8922, Patrick Pellerin.

