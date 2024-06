Rapport de la CDPQ Infra : un désaveu de la politique caquiste

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Etienne Grandmont, député de Taschereau et responsable en matière de Transports pour Québec solidaire, salue le Plan directeur de mobilité Circuit intégré de transport express (CITÉ) présenté aujourd'hui par la CDPQ Infra. Il s'agit d'un travail sérieux qui prend en compte les préoccupations des parties prenantes et s'appuie sur l'ensemble des recherches et études menées sur la mobilité à Québec.

« Le projet porté par la CDPQ Infra donne raison à Québec solidaire sur toute la ligne : Québec a besoin d'un projet de tramway structurant, pas d'un troisième lien autoroutier. Le rapport est un véritable désaveu du gouvernement sur ces deux dossiers. La CDPQ Infra confirme qu'une vision globale et structurée en transport collectif est la clé pour résoudre les problèmes de congestion et réduire les émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Etienne Grandmont.

Le rapport de la CDPQ Infra présente des solutions claires et documentées pour améliorer la mobilité dans la région de Québec. Parmi les recommandations, on trouve un réseau structurant de tramway de 28 km reliant Sainte-Foy, la Colline Parlementaire, Saint-Roch, et d'autres quartiers clés, ainsi qu'un service rapide de bus (SRB) pour desservir la Rive-Sud et le centre de Québec.

« Nos décisions en matière de mobilité ne doivent pas être guidées par des intérêts politiques comme la CAQ le fait avec le 3e lien qu'elle éteint et allume au gré des sondages et résultats électoraux. La gestion chaotique de la mobilité à Québec par la CAQ a retardé le projet de tramway de six ans ! La ministre des Transports doit prendre acte des conclusions du rapport, abandonner le projet de troisième lien et commencer rapidement la première phase du projet CITÉ », a ajouté M. Grandmont.

Rappelons qu'en 2022, Québec solidaire a dévoilé son ambitieux projet de transport collectif pour la région de Québec, intitulé « Révolution transport ». Ce plan, très similaire par de nombreux aspects au projet CITÉ, visait à transformer la mobilité urbaine avec des solutions durables et inclusives, notamment la réalisation de la première phase du tramway, l'ajout de lignes de service rapide de bus (SRB) et la transformation de segments d'autoroutes en boulevards urbains.

