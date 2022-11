Rapport de l'Institut du Québec « Signes vitaux du Grand Montréal sur le logement »

QUÉBEC, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Consacrer jusqu'à 80% de son revenu à se loger

« Le rapport de l'Institut du Québec sur le logement dans le Grand Montréal démontre que la situation est plus grave que ce que l'on croyait.

Il est inquiétant de constater qu'une large part des ménages à faible revenu consacre plus de 30% de ses revenus pour se loger, et même jusqu'à 80% dans certains cas. Clairement, les dernières bonifications au Programme de supplément au loyer et l'allocation-logement ne suffisent pas, elles ne reflètent pas la réalité du terrain.

Il est impératif que ce gouvernement augmente rapidement et de façon importante l'offre de logements sociaux et abordables.

La crise ne touche pas que la région métropolitaine, mais l'ensemble des régions du Québec où de nombreuses familles n'arrivent tout simplement plus à payer les factures.

La situation actuelle est intenable et ça doit changer. »

- Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation.

