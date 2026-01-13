Le troisième rapport annuel souligne les progrès réalisés et les obstacles à surmonter alors que le Canada s'efforce d'atteindre, d'ici 2050, la cible de zéro émission nette.

TORONTO, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Alors que le Canada s'adapte à un contexte marqué par les changements politiques, les avancées technologiques et l'évolution des priorités des consommateurs, l'Institut d'action climatique RBC (l'« Institut ») a publié aujourd'hui son troisième rapport annuel, intitulé Action climatique 2026 : Recul, réinitialisation ou renouveau ? (le « rapport »), qui indique que, malgré l'incidence des changements dans le paysage politique climatique et le recul des mesures incitatives sur le moral des entreprises et les consommateurs, les entreprises, les gouvernements et le public poursuivent leurs actions.

Le Rapport fait état de progrès climatiques réalisés par le pays selon notre analyse décrite dans notre méthodologie, tout en mettant en évidence des défis persistants et quelques signaux encourageants :

On prévoit que les émissions totales à l'échelle nationale en 2025 auront diminué de 7 % par rapport à 2019, mais la poursuite des progrès demeure incertaine.

Selon nos estimations, plusieurs secteurs ont réduit l'intensité de leurs émissions, les baisses les plus marquées ayant été observées dans les secteurs de l'électricité (-27 %), des bâtiments (-19 %), et du pétrole et du gaz (-19 %) 1 .

. Les capitaux consacrés à l'action climatique s'élèvent à environ 20 milliards de dollars par année.

Près de 100 milliards de dollars d'incitatifs pour les programmes et les initiatives axés sur les technologies propres et le climat sont prévus au budget d'ici 2035.

L'action climatique perd de son élan, mais demeure élevée jusqu'en 2019 : le Baromètre de l'action climatique, l'indice phare de l'Institut qui mesure l'action climatique, a reculé pour la première fois en six ans.

Un quart des Canadiens se préoccupent encore du climat : toutefois, le coût de la vie, l'accès aux soins de santé et le renforcement de l'économie ont été les priorités absolues.

(Voir la section Méthodologie du rapport et les notes de fin pertinentes pour obtenir des précisions.)

« L'idée de l'année » de l'Institut en 2026 vise le secteur du bâtiment au Canada. En effet, les émissions de ce secteur ont bondi de 15 % entre 1990 et 2023 et représentent désormais une part plus importante des émissions nationales que celles produites par l'industrie lourde2. Cette idée met en valeur une occasion de transformation potentielle par le biais du Responsible Buildings Pact. Lancé en 2024 sous l'égide de l'Alliance climatique pour des bâtiments intelligents, le Responsible Buildings Pact vise à accélérer le déploiement de projets et l'utilisation de matériaux à faibles émissions de carbone, comme le bois massif3 ainsi que le béton, l'acier et l'aluminium à faible empreinte carbone, des secteurs actuellement assujettis aux droits de douane américains

« L'action climatique constitue l'un des impératifs collectifs les plus importants auxquels l'humanité est confrontée, » affirme John Stackhouse, premier vice-président, Bureau du chef de la direction, RBC. « À seulement 25 ans des objectifs de neutralité carbone du Canada pour 2050, nous sommes à un tournant décisif. Il ne s'agit pas seulement de réduire les émissions, mais aussi de mettre à profit la technologie, le financement, l'innovation et l'action individuelle nécessaires pour tracer des voies vers un avenir à faibles émissions. »

Le rapport comprend également une série d'études de cas portant sur des entreprises et des collectivités canadiennes qui proposent des solutions innovatrices afin de relever des défis liés, entre autres, aux bâtiments préfabriqués, aux compétences en agriculture, au stockage des batteries, aux véhicules électriques et au gaz naturel certifié.

Le rapport combine des données exclusives sur les tendances en matière d'investissement et d'adoption des technologies, les commentaires de plus de 2 000 consommateurs canadiens et de 150 chefs d'entreprises, et un examen approfondi des priorités politiques sur le plan fédéral et provincial. Il dresse également un portrait actualisé des flux de capitaux liés à l'action climatique au Canada, y compris les incitatifs fédéraux et provinciaux, les investissements privés et l'activité du marché. Le rapport intégral peut être téléchargé ici.

À propos de l'Institut : L'Institut est un centre d'expertise en politiques dans les domaines de l'économie, de l'énergie, des technologies propres, de l'agriculture et des matériaux. Par ses rapports annuels, ses analyses sectorielles et sa mobilisation des parties prenantes, l'Institut explore des idées qui nourrissent les discussions sur les progrès climatiques au Canada.

______________________________ 1 Nous faisons le suivi du financement et des dépenses liés au climat annoncés dans les budgets du gouvernement fédéral et des quatre gouvernements provinciaux les plus importants (Colombie-Britannique, Alberta, Ontario et Québec). Cela comprend les plans annoncés pour des initiatives liées au climat et à l'environnement axées sur la décarbonation, l'innovation, l'efficacité énergétique, le remplacement des combustibles, la fabrication et le déploiement de technologies propres à faibles émissions de carbone, les compétences, la recherche et la planification. Cela comprend également les paiements de transfert, les dépenses de programme, les dépenses fiscales et certains financements publics. Les dépenses totales sont réparties également sur les périodes annoncées dans les budgets. Pour certains éléments, les montants totaux des dépenses sont répartis également sur la période annoncée dans les budgets 2 Émissions de gaz à effet de serre - Canada.ca 3 https://www.nature.com/articles/s41467-025-60245-y

