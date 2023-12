Rapport de Dunsky Énergie + Climat - Le Québec parmi les chefs de file occidentaux en matière de gouvernance climatique

QUÉBEC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Les résultats d'une étude évaluant la gouvernance climatique en Amérique du Nord et en Europe, rendue publique aujourd'hui, démontrent que le Québec se positionne parmi les meilleurs grâce à un cadre bien établi, complet, rigoureux et transparent. Selon le rapport de Dunsky Énergie + Climat, une organisation d'experts-conseils renommée dans le domaine, l'approche québécoise se distingue par la mise à jour annuelle de son plan, le Plan pour une économie verte 2030, et par l'accent exclusif mis sur des projections de réduction d'émissions pour 2030 reposant sur des mesures entièrement définies et financées.

Pour parvenir à ces conclusions, Dunsky a évalué pas moins de 88 gouvernements nord-américains et européens, et utilisé plus de 39 indicateurs. Son évaluation comparative objective se concentrait sur les aspects suivants :

L'établissement de cibles ambitieuses;

L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan complet et crédible;

La projection rigoureuse des émissions de gaz à effet de serre conformément au plan prévu;

Le suivi des résultats et une reddition de comptes transparente;

L'existence de mécanismes de vérification indépendante;

Un processus d'ajustement du plan.

L'étude propose également une dizaine de recommandations visant à renforcer le cadre québécois. Parmi celles-ci, Dunsky souligne l'importance de consigner la cible de 2050 dans la loi et de persévérer dans les efforts visant à réduire l'écart entre cette cible et l'effet attendu des mesures actuelles.

Citation :

« Nous récoltons aujourd'hui les fruits de la réforme de la gouvernance climatique réalisée en 2020. Le Québec se hisse parmi les meilleurs au monde et s'est doté d'outils performants pour coordonner, suivre et ajuster la mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030. Nous nous engageons à prendre en considération les recommandations émises dans le cadre de cette étude pour renforcer encore davantage nos actions, de manière à atteindre les objectifs climatiques ambitieux que nous nous sommes fixés pour 2030 et 2050. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

