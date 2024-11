Rapport d'audit de performance des sociétés de transport - Encore une fois Québec fait fausse route

MONTRÉAL, le 8 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) n'est guère surprise par la sortie de la ministre des Transports Geneviève Guilbault qui, après avoir commandé un rapport d'audit indiquant que les sociétés de transport peuvent réduire leurs dépenses de 350 millions, conclut qu'il faut négocier des conventions collectives à la baisse et de donner plus de contrats au privé.

« La réaction de la ministre ne nous étonne pas, c'est toujours la même chose avec la CAQ, ce sont les travailleurs et travailleuses qui sont la cause de tous les problèmes. Ça ne passe pas. Drôle de hasard, ce rapport arrive au moment où les travailleurs et travailleuses que nous représentons sont en négociation ou se prépare à négocier de nouveaux contrats de travail, pour nous c'est clair, il s'agit d'une attaque frontale contre les droits de négocier. Pour nous, il s'agit d'un rapport commandé par la ministre dont les conclusions étaient écrites d'avance. Par ailleurs, il faut ajouter que ce ne sont pas les conventions collectives qui régissent les opérations terrain des autobus des sociétés de transport. », déclare la présidente de la FTQ Magali Picard.

« Une autre idée qui relève de la pensée magique; donner plus de contrats au privé pour économiser. C'est un secret de polichinelle que le privé coûte plus cher avec en prime de moins bonnes conditions de travail. On a tous vu ce que ça nous a coûté le recours aux agences privées dans le secteur de la santé. Est-ce que nous avons le goût de rejouer dans ce film-là ? La réponse est NON. Enfin ce que la ministre ne nous dit pas, c'est la population qui écopera d'une importante réduction de service. C'est ça la véritable conclusion de ce rapport. », conclut la présidente.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

