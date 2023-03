Rapport d'activités du Conseil de presse du Québec - Le Conseil de presse du Québec publie son rapport annuel

MONTRÉAL, le 24 mars 2023 /CNW/ - En marge de son assemblée générale annuelle, le Conseil de presse du Québec publie son rapport d'activités pour l'année 2022.

Tout comme en 2021, où 260 dossiers de plainte avaient été ouverts, 2022 représente une année de forte sollicitation avec la réception de 470 plaintes du public pour 230 dossiers ouverts. Il s'agit de deux années où le Conseil de presse a franchi des records historiques quant au nombre de dossiers traités.

Sous l'impulsion et l'énergie de son nouveau président, Pierre-Paul Noreau, entré en poste en mai 2022, le Conseil de presse a pris de l'envergure en 2022, comme en témoignent l'adhésion de nouveaux membres médias comme Groupe Contex (Les Affaires) et La Presse Canadienne, qui se joignent aux médias adhérents . La contribution accrue des médias membres de longue date et le soutien bonifié du gouvernement du Québec ajoutent aux possibilités pour le Conseil de répondre aux besoins du public, des journalistes et des médias.

À l'aube des 50 ans de l'organisme, le président observe que ces bonnes nouvelles ne signifient pas pour autant que le défi du financement du Conseil de presse est une affaire classée. Au contraire, le conseil d'administration compte y répondre en amorçant un virage important qui consistera à inviter d'autres acteurs que les médias, les journalistes et le gouvernement à mettre l'épaule à la roue en contribuant financièrement, tout en protégeant l'essentielle indépendance du Conseil de presse.

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif ; il n'impose aucune autre sanction que morale.

