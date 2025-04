Rapport d'activités 2024 : le Conseil de presse du Québec élargit son action

MONTRÉAL, le 4 avril 2025 /CNW/ - En marge de son assemblée générale annuelle, le Conseil de presse du Québec rend aujourd'hui public son rapport d'activités pour l'année 2024 .

L'année 2024 du Conseil de presse a été marquée par le geste significatif de confiance posé à son égard par le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe.

« En s'engageant à porter de 350 000 $ à 600 000 $ son soutien annuel au fonctionnement du Conseil, le ministre Lacombe a très positivement réagi à nos propositions, nous permettant d'élargir très sensiblement la portée de notre action », se réjouit le président du conseil d'administration du Conseil de presse, Pierre-Paul Noreau.

Fort de son soutien bonifié, le Conseil a pu élargir son action de façon significative. Il s'est doté d'une nouvelle mission de formation en déontologie pour les médias, les journalistes et la relève journalistique à travers le Québec. De plus, le Conseil renforce son travail de sensibilisation du public à l'information.

« Aujourd'hui, protéger l'information de qualité signifie aussi lutter contre la désinformation, affirme la secrétaire générale du Conseil de presse, Caroline Locher. Depuis 2024, la sensibilisation fait partie intégrante de notre activité et relève désormais d'un nouveau poste que nous avons créé, celui de directeur de l'information et de la formation. »

Le Conseil de presse poursuit également son rôle de recours important pour le public en matière de déontologie journalistique. Tout citoyen peut porter plainte au Conseil lorsqu'il estime qu'un journaliste ou un média n'a pas respecté les principes de déontologie en matière d'information.

42 décisions publiées en 2024

Sur 147 plaintes déposées au Conseil de presse en 2023, 119 dossiers ont été ouverts pour analyse et 68 plaintes ont été jugées recevables.

Au cours de la dernière année, le comité des plaintes a rendu 35 décisions. Il a retenu 37 % des dossiers de plaintes analysés, soit un peu moins que l'année précédente (39 %). La commission d'appel a quant à elle analysé 7 dossiers. De ces demandes d'appel, 4 décisions du comité des plaintes ont été maintenues, 2 ont été infirmées et 1 a été jugée irrecevable.

Les délais d'attente pour une décision sont à la baisse, grâce aux efforts soutenus de toute l'équipe du Conseil. Le public, les journalistes et les médias peuvent aujourd'hui s'attendre à un processus de révision de moins d'un an, alors qu'il avait atteint presque deux ans pendant la période pandémique de 2021-2022, en raison d'un volume sans précédent de plaintes.

Par ailleurs, la médiation, un service offert gratuitement par le Conseil au public et aux médias pour tenter de résoudre une plainte à l'amiable, connaît un succès record.

Le rapport d'activités 2024 peut être consulté dans son intégralité sur le site Web du Conseil, au conseildepresse.qc.ca .

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.

