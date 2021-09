Rapport annuel sur les institutions financières 2020 - Des résultats positifs qui témoignent d'un encadrement robuste et adapté

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie l'édition 2020 de son Rapport annuel sur les institutions financières, lequel a été déposé hier à l'Assemblée nationale par le ministre des Finances du Québec.

Comme en témoignent les statistiques présentées dans le rapport, les institutions financières encadrées par l'Autorité ont bien résisté à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. L'efficacité de l'encadrement mis en place au Québec et la surveillance étroite exercée par l'Autorité ont contribué à la stabilité des institutions, qui ont, par exemple, présenté des résultats au-delà des exigences minimales de capitalisation de l'Autorité.

« Alors que les effets de la pandémie se sont durement fait sentir dans plusieurs secteurs de l'économie québécoise, les institutions financières encadrées par l'Autorité ont bien performé au cours de la dernière année », a souligné Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Les résultats présentés dans notre rapport sont un témoignage éloquent de la robustesse de notre encadrement prudentiel et de notre capacité à adapter celui-ci dans un contexte difficile », a ajouté celui-ci.

Mesures d'allègement

Au cours de la dernière année financière, l'Autorité a mis en place une série de mesures d'allègement temporaires visant à maintenir la solidité financière des institutions et la protection des consommateurs malgré la pandémie. L'Autorité a également modulé certaines de ses exigences à l'égard du capital, du levier financier et des liquidités de certains assujettis afin de reconnaître davantage les mesures de soutien aux consommateurs et aux entreprises mises en œuvre par ces institutions et de contribuer au maintien et à la relance de l'économie.

Transformation numérique et enjeux environnementaux

Dans le cadre de ce rapport, l'Autorité met aussi en lumière les risques considérés comme les plus importants, lesquels sont liés à l'environnement et aux technologies.

La pandémie a eu notamment pour effet d'accentuer l'usage et la dépendance aux technologies de l'information et a accéléré le rythme de la transformation numérique au sein des institutions financières.

En contrepartie, la transformation numérique a mené à un accroissement du cyberrisque pour les institutions et les consommateurs. Ces nouveaux facteurs de risque, qui évoluent très rapidement, rappellent l'importance de la gestion des risques et des questions de sécurité relatives aux technologies de l'information.

L'Autorité s'est également engagée, dans son plan stratégique 2021-2025, à faire figurer les enjeux environnementaux au sommet de ses priorités des prochaines années. Dans cette perspective, l'Autorité a notamment continué d'exercer un leadership de réflexion et d'action dans l'objectif d'adapter au contexte québécois des approches reconnues et préconisées pour l'identification et la mesure des risques climatiques pouvant affecter les institutions financières.

Le Rapport annuel sur les institutions financières 2020 peut être consulté sur le site Web de l'Autorité.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

