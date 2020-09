Rapport annuel du SPVM - Montréal salue le travail réalisé en 2019 par le SPVM

MONTRÉAL, QC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Suite au dépôt du rapport annuel du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l'administration montréalaise tient à souligner le travail des policiers et policières et les multiples initiatives mises en place par l'ensemble du personnel du SPVM tout au long de l'année 2019 pour renforcer la sécurité des Montréalais et Montréalaises. Ces initiatives s'inscrivent dans une vision d'une police de proximité axée sur la collaboration et le service aux citoyens, une vision qui se concrétise progressivement.

« Le rapport 2019 du SPVM est globalement positif. Il pointe, notamment, vers une sécurité routière renforcée ainsi qu'une prévention accrue en termes de discrimination et d'exploitation sexuelle. Il démontre la diversité des interventions mises en place par SPVM pour assurer la sécurité, prévenir le crime et maintenir la paix au sein du territoire de l'agglomération montréalaise, un travail qui se fait en continu. La mise en place d'une première zone d'échanges sécurisée ou encore, le projet des patrouilles mixtes réalisé en collaboration avec le Centre d'amitié autochtone de Montréal témoignent des efforts déployés pour répondre aux besoins de la population montréalaise. Bien que du travail reste encore à faire, nous sommes confiants que ces efforts se poursuivront dans les années à venir », souligne Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

« La représentativité des effectifs au sein du SPVM reste une préoccupation importante pour notre administration. Les mesures mises en place pour améliorer le bilan 2018, dont des activités de recrutement auprès des populations sous-représentées ont porté fruits, mais il reste tout de même du travail à faire et les activités se poursuivront », indique Cathy Wong, responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination au sein du comité exécutif.

Mise en place de la campagne S'investir pour le citoyen afin de faire la promotion des grandes orientations du SPVM qui sont l'excellence du service au citoyen, la mobilisation du personnel et l'engagement dans une culture de collaboration.

Déploiement d'opérations de prévention visant à améliorer le bilan en matière de sécurité routière.

Mise en place d'actions concrètes pour prévenir toutes formes de discrimination lors d'interpellations policières

Participation à la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs .

. Lancement du programme RADAR (Repérer, Agir, Dénoncer, Aider, Rétablir) visant à prévenir et détecter l'exploitation sexuelle dans les milieux hôteliers et les services de transport.

Création de l'équipe Quiétude pour lutter contre les groupes criminels et les infractions liées aux armes à feu.

Amélioration de l'offre de service et atteinte des objectifs visés par le SPVM en termes de sa flexibilité, de son efficacité et de son efficience.

Plus de détails : Rapport annuel 2019 du SPVM

