Rapport annuel de la vérificatrice générale : Le président du comité exécutif présente la réaction de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Benoit Dorais, président du comité exécutif, a présenté la réaction de la Ville de Montréal à la suite du dépôt du rapport annuel 2020 de la vérificatrice générale (VG) de la Ville de Montréal, Michèle Galipeau, au conseil municipal.

« Le taux de réponse aux recommandations 2019 de la VG a connu une très forte progression depuis l'an dernier, passant de 32 % à 52 %, grâce aux efforts mis en place par notre administration pour assurer un meilleur suivi et une plus grande imputabilité. Il s'agit là du meilleur taux en dix ans, et nous entendons poursuivre nos efforts en mettant en place les recommandations qui nous permettront d'améliorer les façons de faire de la Ville de Montréal. Ce rapport, préparé sous la direction de Mme Galipeau, est un outil important et essentiel afin de poursuivre nos efforts pour offrir des services de qualité à la population. Les recommandations de la VG nous permettent d'améliorer la performance de notre organisation, d'optimiser la qualité des services municipaux et de mettre en place une gestion toujours plus responsable, au profit des Montréalaises et des Montréalais. Je tiens à saluer le travail rigoureux réalisé dans le cadre de ce rapport préparé sous la direction de Mme Galipeau », a déclaré Benoit Dorais.

Voici les principaux commentaires de la Ville de Montréal quant à certains rapports d'audit contenus dans le rapport annuel 2020 de la VG.

Un réseau d'eau fiable et de qualité

La Ville de Montréal produit une eau potable d'excellente qualité et poursuit ses efforts afin de perfectionner et d'améliorer le réseau d'eau de Montréal. Dans ses actions, elle a bonifié son plan d'action pour le remplacement des entrées de service en plomb en 2019. La vérificatrice générale recommande de poursuivre les efforts de la Ville dans ce dossier et elle recommande de préciser les rôles et responsabilités de l'ensemble des parties prenantes tout en bonifiant les mécanismes de suivi et de collecte des données reliés aux activités de dépistage et de remplacement. Ces améliorations permettront notamment de mettre à jour la carte interactive et le site internet de la Ville, des outils de communications privilégiés par la population.

Le Service de l'eau élabore actuellement un plan d'actions correctives claires afin d'améliorer sa gestion du plan d'action initial sur le remplacement des entrées de service en plomb. Certaines démarches d'amélioration ont déjà été entamées, telles que la rédaction d'un projet de charte des rôles et des responsabilités de l'ensemble des intervenants et la mise en place d'outils de compilation des travaux réalisés en vue de la reddition de compte. La Ville redoublera d'efforts afin d'améliorer ses pratiques à un niveau de qualité supérieure, soit le niveau attendu par les citoyennes et les citoyens.

Transition écologique

La lutte contre les changements climatiques est le plus important défi que la Ville aura à relever au cours des prochaines années. Elle a lancé plusieurs projets afin de poursuivre ses efforts pour diminuer son empreinte écologique et réduire la production de gaz à effet de serre sur le territoire. La vérificatrice générale s'est penché sur la construction des centres de traitement des matières organiques (CTMO) et elle propose des conseils pour optimiser la gestion, la planification et les mécanismes de suivis afin d'assurer un processus rigoureux pour un projet de cette complexité et de cette envergure.

La Ville cherche continuellement à améliorer ses pratiques et elle a d'ailleurs déjà commencé le suivi de certaines recommandations. En effet, la mise à jour en continu du registre des changements et celui des risques associés au projet sont déjà entamées. De plus, elle va également s'assurer que le Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux soit suivi et appliqué par tous les services impliqués dans le projet. La planification des prochains CTMO sera aussi effectuée de façon distincte pour réduire le niveau de complexité et les contraintes associées à l'échéancier.

Budgéter l'avenir

La Ville de Montréal œuvre à offrir une municipalité plus verte, inclusive, influente et rayonnante pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais. Afin d'investir efficacement dans le Montréal de demain, l'administration mise sur des processus budgétaires permettant d'établir les prévisions financières. Ces processus budgétaires complexes ont été analysés par la vérificatrice générale qui recommande, notamment, la bonification du cadre financier sur cinq années basées sur les priorités de l'administration ainsi que la mise à jour du système budgétaire.

Le Service des finances procèdera à l'analyse et à la rédaction d'un plan d'actions qui apportera indéniablement des améliorations au processus budgétaire. La prise en compte des recommandations relatives au cadre financier fera partie intégrante des améliorations qui seront apportées. De plus, la Ville prévoit le remplacement de la solution numérique au cours des prochaines années. Rappelons également que le dépôt, à l'automne dernier, du tout premier Programme décennal d'immobilisations constituait un pas important vers une planification à plus long terme pour les finances de la métropole.

Ces trois sujets font partie des 10 rapports déposés par la vérificatrice générale, le 14 juin 2021. Mme Galipeau s'est également penché sur :

La gestion de l'application du système budgétaire automatisé;

La gestion de l'entretien du matériel roulant, excluant les véhicules de sécurité publique;

La gestion des risques des technologies de l'information;

La gestion des systèmes en géomatique;

La mise à niveau du système d'éclairage de rue;

Le suivi des exigences pour la gestion des projets et programmes d'envergure;

Le suivi des contributions octroyées visant les projets de valorisation du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière.

« Par l'entremise de ses 10 rapports, la vérificatrice générale nous permet de mettre en lumière des éléments à corriger, mais aussi des pistes de solution. Nous la remercions grandement pour son travail, qui contribue à faire de Montréal une meilleure administration municipale. Mme Galipeau a souligné nos efforts pour faire le suivi de ses recommandations. Nous nous engageons à poursuivre le travail et à ce que les nouvelles recommandations émises par la vérificatrice générale soient mises en œuvre », a conclu M. Dorais

