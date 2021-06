Rapport annuel de 2020-2021 : La pandémie a exacerbé les lacunes du système d'accès à l'information

GATINEAU, QC, le 15 juin 2021 /CNW/ - La Commissaire à l'information du Canada, Caroline Maynard, a présenté son rapport annuel de 2020-2021 au Parlement aujourd'hui.

Le rapport passe en revue l'année 2020-2021 en ciblant les défis et opportunités associés à l'accès à l'information au cours de cette année particulière. On y retrouve les observations sur les vulnérabilités du système d'accès au Canada notées au cours des enquêtes menées en 2020-2021 par le Commissariat à l'information. Le rapport propose également des solutions pratiques aux institutions fédérales qui cherchent à améliorer leur rendement en matière d'accès, y compris une application plus large du principe de divulgation volontaire allant au-delà du respect des exigences législatives se rapportant à la divulgation proactive.

« En plus d'exacerber les lacunes du système d'accès à l'information, la pandémie a accentué la nécessité de documenter le processus décisionnel du gouvernement », a déclaré la Commissaire Maynard. « C'est seulement en faisant preuve d'une transparence totale, en suivant de bonnes pratiques de gestion de l'information et en respectant le droit d'accès que le gouvernement peut constituer un registre public ouvert et complet des décisions et des mesures prises pendant cette période extraordinaire de notre histoire - une période qui servira de fondement aux décisions sur les politiques futures. »

En dépit des contraintes associées à la pandémie, le Commissariat a surpassé son objectif de compléter 4 000 plaintes en 2020-2021. En plus de témoigner des enquêtes systémiques menées depuis avril 2020 et de leur influence sur le système d'accès, le rapport annuel détaille les stratégies adoptées par le Commissariat afin d'améliorer l'efficacité de ses opérations à la suite de l'attribution d'un financement annuel permanent totalisant 3 millions de dollars.

Le rapport annuel de 2020-2021 se trouve sur le site Web du Commissariat à l'information du Canada.

