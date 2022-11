Un don de 1 $ sera versé à BGC Canada à l'achat de tout article inclus dans la promotion effectué au comptoir alimentaire pendant l'événement et tout au long de la journée

TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - (TSX: CGX) - Pour célébrer la dixième année de sa Journée Communautaire à l'échelle nationale, qui aura lieu le samedi 19 novembre, Cineplex est heureuse d'accueillir les cinéphiles et les familles canadiennes dans ses cinémas pour profiter d'une matinée de films en famille GRATUITS et de certains articles du comptoir alimentaire à prix réduit. Un don de 1 $ sera versé à BGC Canada (anciennement Repaires jeunesse du Canada) à l'achat de tout article faisant partie de la promotion (maïs éclaté, boissons en fontaine, friandises) effectué au comptoir alimentaire pendant l'événement et tout au long de la journée.

Les cinémas Cineplex participants de tout le Canada ouvriront leurs portes pour la Journée Communautaire à 9 h (heure locale), et les billets seront disponibles selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Les projections débuteront à 9 h 30 (heure locale) et les cinémas reprendront leur programmation régulière dans l'après-midi. Les films seront projetés en français et en anglais, selon le marché. Les invités peuvent visiter le site Cineplex.com/JourneeFamiliale pour obtenir la liste des cinémas participants.

La programmation de la Journée Communautaire de cette année comprend les films suivants : Fureur sur pattes : La légende de Hank, Sonic le hérisson 2, La cité perdue, et Bob l'éponge - Le film : Éponge en fuite.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et établissements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire en coentreprise de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

À propos de BGC Canada

Services communautaires. Relations positives. Programmes qui changent la vie. En tant qu'organisme de services aux enfants et aux adolescents le plus important au Canada, BGC Canada offre des programmes et des services essentiels à plus de 200 000 jeunes dans près de 800 communautés au Canada. En dehors des heures normales d'école, nos clubs aident les jeunes à découvrir qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent y parvenir. Notre personnel et nos bénévoles qualifiés leur donnent les outils nécessaires pour obtenir des résultats positifs en matière d'expression personnelle, d'études, de vie saine, d'activité physique, de santé mentale, de leadership, et plus encore. Depuis 1900, BGC Canada ouvre grand ses portes pour accueillir les enfants, les jeunes et les familles dans des villes ou des villages, en milieu rural et dans des collectivités autochtones. Pour en savoir plus, consultez le site bgccan.com et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCAN.

