La soirée cinéma fait une mise à niveau : découvrez les mercredis VIP en mai

Accès aux cinémas VIP aux prix courants, tous les mercredis de mai!

TORONTO, le 6 mai 2025 /CNW/ - (TSX : CGX) - Rehaussez votre expérience au cinéma. Pendant tout le mois de mai, tous les mercredis, les invités âgés de 19 ans et plus (ou de 18 ans et plus en Alberta, au Manitoba et au Québec) peuvent profiter de l'expérience VIP sans le prix VIP, les billets VIP étant vendus au même prix que les billets ordinaires. Les billets achetés en ligne sont soumis au paiement de frais de réservation en ligne pouvant aller jusqu'à 1,50 $ plus taxes.

Exclusifs à Cineplex, les cinémas VIP proposent une évasion réservée aux adultes où le repas, les boissons, le dessert et le film sont réunis en un seul endroit. Les invités peuvent profiter de sièges spacieux et confortables et d'un service personnel à leur siège, avec un menu VIP exclusif. Tous les classiques sont en vente, y compris le maïs éclaté (avec ou sans beurre supplémentaire), ainsi qu'un menu élargi de plats et de boissons élaborés, comprenant des cocktails de marque et des spécialités culinaires. Vous ne voulez pas que la soirée se termine? Les cinémas VIP disposent également d'un salon VIP avec permis de vente d'alcool - un endroit où l'on peut se retrouver avant ou après le film, pour prendre un verre, un apéritif ou même un repas complet.

Conçue pour rehausser l'expérience en cinéma, l'expérience VIP est la façon par excellence de passer une soirée en amoureux, d'échapper aux enfants le temps d'une soirée, de passer du temps entre amis ou de regarder un film, tout simplement. Pour obtenir plus de détails sur les mercredis VIP, visitez le site cineplex.com/fr/promos/vipwednesdays.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 172 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Bouffe, Jeux, Spectacles »), ainsi qu'un concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur des médias cinématographiques (Cineplex Média), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), et des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique ou CMN). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

