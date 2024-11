RAPPEL - Invitation aux médias - Transition énergétique, ingénierie durable et intelligence artificielle au cœur du Colloque de l'Ordre des ingénieurs du Québec

MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - C'est sur le thème Propulsons le monde de demain que le colloque de l'Ordre des ingénieurs du Québec se tiendra les 18 et 19 novembre prochains, au Palais des congrès de Montréal. C'est le plus grand rassemblement de la communauté en génie au Québec.

Comptant une trentaine de conférences et de formations à l'affiche, le colloque annuel de l'Ordre est l'endroit de choix pour en apprendre plus sur les sujets de l'heure en génie. Cette année, ces sujets vont de la transition énergétique à l'intelligence artificielle, en passant par l'avenir de l'informatique et l'ingénierie durable, et bien plus.

Voici un aperçu des activités auxquelles les représentants des médias sont conviés :

Génie et IA : entre nouveaux défis et perspectives prometteuses

Lundi 18 novembre 2024, 9h00 à 10h45

Animé par Matthieu Dugal, animateur, chroniqueur et auteur

Panélistes :

Frédéric Chanay-Savoyen, Vice-président, Solutions IA et Technologie, MILA

Samuel Kadoury ing., Ph.D., Professeur titulaire, Département de génie informatique et génie logiciel, Polytechnique Montréal et CHUM

ing., Ph.D., Professeur titulaire, Département de génie informatique et génie logiciel, Polytechnique Montréal et CHUM Benoît Yelle, ing., Associé et agent de brevet, Lavery

L'ingénieur au cœur des solutions pour la transition verte

Lundi 18 novembre 2024, 10h45 à 11h45

Nicolas Turgeon, ing., M. Sc., EMBA, Directeur, Productivité durable, Investissement Québec

Informatique quantique : état de l'art et étude de cas

Mardi 19 novembre 2024, 13 h 45 à 15 h 15

Ghislain Lefebvre, B.Sc., Responsable de l'AlgoLab quantique et des partenariats, Institut quantique, Université de Sherbrooke

Marco Antonio Armenta, Ph. D., Développeur en informatique quantique, Institut quantique, Université Sherbrooke

AIDE-MÉMOIRE



Programmation complète







Date : 18 et 19 novembre 2024







Lieu : Palais des congrès de Montréal (201, avenue Viger Ouest, Montréal)







Contact : Les représentantes et représentants des médias peuvent confirmer leur présence auprès de Hadrien Chénier-Marais (514-441-3697 ou [email protected])



