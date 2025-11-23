Rappel de Yogourt à boire YOP de marque Yoplait en raison de la présence de morceaux de plastique English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
23 nov, 2025, 10:30 ET
OTTAWA, ON, le 23 nov. 2025 /CNW/ -
Produit : Yogourt à boire YOP
Problème : Aliments - Matières étrangères
Distribution : Des produits visés par un rappel ne doivent pas être consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes des médias et du public, Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected] : Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
Partager cet article