Rappel de certaines huîtres de marque Stellar Bay Shellfish en raison de la présence de norovirus
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
13 févr, 2026, 08:30 ET
OTTAWA, ON, le 13 févr. 2026 /CNW/ -
Produit : Certaines huîtres
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Norovirus
Distribution :
Colombie-Britannique
Possiblement d'autres provinces et territoires
