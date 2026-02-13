OTTAWA, ON, le 13 févr. 2026 /CNW/ -

Produit : Certaines huîtres

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Norovirus

Distribution :

Colombie-Britannique

Possiblement d'autres provinces et territoires

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]