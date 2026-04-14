Rappel de sandwiches, sous-marins et wraps de marque 7-Eleven en raison de la bactérie Listeria monocytogenes English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
14 avr, 2026, 19:26 ET
OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ -
Produit : sandwiches, sous-marins, wraps
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria
Distribution : Alberta
Colombie-Britannique
Saskatchewan
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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