Rappel de produits de viande de marque Charlevoisienne et Joe Smoked Meat en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

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Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

10 juil, 2026, 12:44 ET

OTTAWA, ON, le 10 juill. 2026 /CNW/ -

Produit : Produits de viande

Problème : 

Aliments - Contamination microbienne - Listeria

Distribution :

En ligne

Québec

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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