Rappel de produits de viande de marque Charlevoisienne et Joe Smoked Meat en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Rappel de produits de viande de marque Charlevoisienne et Joe Smoked Meat en raison de la bactérie Listeria monocytogenesEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
10 juil, 2026, 12:44 ET
OTTAWA, ON, le 10 juill. 2026 /CNW/ -
Produit : Produits de viande
Problème :
Aliments - Contamination microbienne - Listeria
Distribution :
En ligne
Québec
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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