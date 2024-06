Rappel de produits : Saucisses fumées au cheddar et au jalapeno PC, 1 kg

BRAMPTON, ON, le 28 juin 2024 /CNW/ - Par souci de prudence, Les Compagnies Loblaw Ltée procède volontairement au rappel des Saucisses fumées au cheddar et au jalapeno PC, 1 kg (code CUP : 060383200213, date de péremption : BB 2024 JL 25). Bien qu'aucun cas de blessure n'ait été signalé relativement à ce produit, il est retiré de la vente en raison de la présence possible de plastique souple coloré.

Le produit a été vendu dans les bannières suivantes : SuperstoreMC, FortinosMC, LoblawsMC, Valu-MartMC, Your Independent Grocer, ZehrsMC, NofrillsMC, Atlantic SuperstoreMC, DominionMC, ProvigoMD, MaxiMD, AxepMD, IntermarchéMD, Extra FoodsMC, Real Canadian Wholesale ClubMC, PharmaprixMD et Shoppers Drug MartMD.

Toutes les unités concernées ont été retirées des tablettes de magasin. Les clients peuvent retourner le produit au magasin où ils l'ont acheté afin que le service à la clientèle les rembourse intégralement.

Nous nous excusons sincèrement pour les désagréments que ce rappel a pu vous causer. La santé et la sécurité des clients sont au cœur de nos préoccupations.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée - relations publiques

Pour plus d'informations sur le rappel, les clients peuvent contacter le service à la clientèle en visitant le site www.loblaw.ca ou en composant le 1-888-495-5111.