Rappel de Micropousses de brocoli de marque Les Fermes Lufa en raison de la bactérie pathogène E. coli English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
21 mai, 2026, 18:27 ET
OTTAWA, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ -
Produit : Micropousses de brocoli
Problème : Aliments - Contamination microbienne - E. coli - autre sérotype pathogène
Distribution :
En ligne
Ontario
Québec
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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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